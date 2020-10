Conan le Barbare : Netflix se lance dans une adaptation en série live

Netflix a déjà commencé à tenter d'obtenir son programme d'envergure dans le domaine de la fantasy avec "The Witcher". La plateforme insiste en ce sens et lance le développement d'une série en prises de vue réelles sur Conan le barbare, personnage magnifié au cinéma sous les traits d'Arnold Schwarzenegger.

Une figure culte

Conan le Barbare, aussi appelé le Cimmérien, est un personnage mythique qui a été inventé par Robert E. Howard dans les années 30. Symbole de la culture pulp, le héros existe dans un univers qui mélange plusieurs influences mythologiques. Certains le connaissent peut-être dans ses aventures sur le papier, mais c'est le film de John Milius qui a achevé de le faire pénétrer dans l'imaginaire collectif. Sous les traits d'Arnold Schwarzenegger, Conan est d'abord un jeune barbare qui a vu sa famille se faire massacrer par Thulsa Doom et ses sbires. Il va chercher à mettre en place sa vengeance, en devenant par la même occasion un guerrier accompli. Chef d'œuvre du cinéma d'heroic fantasy, Conan le Barbare a eu une suite, puis un remake franchement plus que dispensable avec Jason Momoa dans le rôle principal.

Netflix s'empare de Conan

Les légendes ne meurent jamais. Un retour du héros a déjà été évoqué quand Amazon a songé à se lancer dans une série live sans que le projet ne voit le jour. C'est bien sur le petit écran que Conan va signer son retour, mais plutôt du côté de Netflix. Deadline annonce que la firme américaine a passé un deal avec Conan Properties International pour s'assurer de sécuriser l'utilisation de l'univers dans l'optique de faire des films et/ou séries, en prises de vue réelles et/ou en animation. Plusieurs titres originaux pourraient voir le jour sur la plateforme avec le temps. Dans l'immédiat, c'est un programme en live qui est sur les tablettes. L'intention est là mais le développement n'a pas activement commencé. Netflix cherche un showrunner ainsi que des scénaristes pour définir ce que va raconter le projet. Le choix de l'acteur principal sera surveillé et commenté en temps voulu, comme quand Henry Cavill est devenu Geralt de Riv.

Conan a eu des aventures diverses et variées dans les écrits, ce qui donne plusieurs options pour inventer une nouvelle histoire. Néanmoins, on penche pour une origin story sur Netflix, qui va raconter comment le héros se forge. Attention, cependant, à ne pas copier trop le long-métrage de 1982. Arnold Schwarzenegger n'est évidemment pas attendu pour reprendre le rôle principal. On ne sait même pas s'il aura une quelconque implication dans le projet. Tout reste possible, ce n'est pas un secret qu'il adore ce personnage. Sans l'imaginer dans le rôle principal, on peut s'attendre à une petite apparition pour faire plaisir aux fans. Ça serait une bonne occasion de faire un petit buzz et de se rattacher à l'excellent film culte de Milius.

Le début d'un univers étendu ?

La série pourrait être le point de départ d'un univers étendu, comme c'est déjà un peu le cas avec l'adaptation de The Witcher. Après le succès de la première saison, Netflix a renouvelé son programme, puis a annoncé le dessin animé The Nightmare of The Wolf ainsi qu'une série spin-off, Blood Origin. Conan n'est pas à l'abri de subir le même traitement. On sait que les univers identifiés sont prisés par l'industrie. Il est toujours plus simple de vendre quelque chose que les gens connaissent déjà que des créations originales. De plus, avec le succès de Game of Thrones, l'heroic fantasy est devenu un genre à la mode. Pour une aussi grosse franchise que Conan, Netflix va à n'en pas douter mettre de l'argent sur la table pour sortir un résultat qui en jette visuellement.