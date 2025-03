Coup dur pour cette série romantique adaptée d’un classique de la littérature

Basée sur le célèbre roman Les Liaisons dangereuses, la série "Sexe Intentions" a été dévoilée en novembre 2024. Mais nous apprenons désormais une mauvaise nouvelle pour les fans du show.

Quelques mois après sa sortie…

Roman épistolaire écrit par Pierre Choderlos de Laclos et publié en 1782, Les Laisons dangereuses est l’un des livres français à avoir été le plus souvent portés à l’écran. Côté américain, le film Sexe Intentions, sorti en 1999, est devenu culte. Vingt-cinq ans après sa sortie, Prime Video a dévoilé l’année dernière une nouvelle version de l’histoire écrite par Pierre Choderlos de Laclos.

La série Sexe Intentions reprend l’intrigue du film de 1999. Elle est donc centrée sur une étudiante et son demi-frère, même si l’histoire se déroule cette fois à Washington. Un jour, la première lance un défi au second : ce dernier doit séduire une nouvelle arrivante au sein de l’établissement, Anne Hargrove. Celle-ci n’est autre que la fille du vice-président des États-Unis.

… Sexe Intentions est annulée

Le dernier des huit épisodes qui composaient la saison 1 de Sexe Intentions laissait entendre qu’une deuxième saison était largement envisageable. Mais, malheureusement pour les fans du show créé par Phoebe Fisher et Sara Goodman, cette possible suite ne verra pas le jour.

Variety révèle en exclusivité que Prime Video a décidé d’annuler la série. Le service de streaming n’a pas l’habitude de partager les chiffres d’audience de ses programmes, et on ne sait donc pas combien d’heures de vues la série a cumulé. Mais on peut supposer que les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances. Sur Rotten Tomatoes, la série a pourtant une moyenne de notes positives de 81% parmi les spectateurs, même si cette moyenne chute lourdement jusqu’à 24% parmi les journalistes.

Une autre adaptation se prépare côté français

Ceux qui désiraient voir une deuxième saison de Sexe Intentions pourront se consoler en apprenant qu’une autre série librement adaptée de l’œuvre de Pierre Choderlos de Laclos est en préparation. Il s’agit cette fois d’une production française, dont l’intrigue se déroule à la même époque que celle du roman.

Intitulée Merteuil, la série suivra l’héroïne du roman de l’auteur français, qui perd un jour son honneur et son rang. Déterminée à se relever, la jeune femme entame une ascension folle, jusqu’à arriver à la cour de Louis XV. Éprise de liberté, elle va toutefois devoir faire un choix entre l’amour et la vengeance.

Merteuil sera portée par la fantastique Anamaria Vartolomei, qui a entre autres incarné Haydée dans Le Comte de Monte-Cristo. Diane Kruger fera aussi partie de la distribution. La série a terminé son tournage fin 2024. Si elle n’a pas encore de date de sortie, elle devrait donc être dévoilée cette année. Elle sera à voir sur Max.