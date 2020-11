Coup pour coup sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série espagnole ?

Focus sur "Coup pour coup", nouvelle série Netflix tout droit venue d'Espagne au pitch mystérieux, adaptée du célèbre auteur Jack London.

Coup pour coup : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Coup pour coup s'articule autour d'un homme d'affaires redoutable du nom de Victor Genovés. L'existence de ce dernier bascule un beau jour, quand une missive signée des "favoris de Midas" parvient entre ses mains. Ces inconnus lui écrivent que, s'il n'accepte pas de leur verser 50 000 000 d'euros, ils tueront une personne. Et ce, jusqu'à ce qu'il obtempère. Quant à la victime, ils assurent à Victor que ni lui, ni même eux ne la connaissent. Combien de temps l'homme pourra-t-il laisser des innocents êtres assassinés avant de céder au chantage ? La réponse dans les six épisodes de la saison 1 de la mini-série.

Une audacieuse adaptation

La série se nomme Los Favoritos de Midas (comprenez Les Suppôts de Midas) en version originale et s'inscrit comme une transposition d'une nouvelle de Jack London à Madrid, de nos jours. L'œuvre du célèbre auteur américain, auquel on doit Croc-Blanc mais aussi L'Appel de la forêt, date quant à elle de 1906. On y suit Mr. Hale, éminent financier basé à Chicago qui, en 1899, reçoit une lettre dans laquelle on lui demande vingt millions de dollars. S'il refuse, un travailleur perdra la vie. Les auteurs expliquent que leur mystérieux nom provient du roi Midas, monarque maudit qui changeait ce qu'il effleurait en or...

Portrait au vitriol des débuts de la société capitaliste, l'immense écrivain - moins célèbre à l'époque - a du faire des pieds et des mains pour qu'une revue accepte de publier les quelques pages de sa nouvelle. C'est finalement un journal du nom de Pearson's qui a accepté de publier ce très court et intense récit. Jalonnée des lettres des missives des Suppôts de Midas, la nouvelle expose leur point de vue, des plus cyniques : la fin justifie les moyens.

Coup pour coup : découvrez le casting

Non, cette nouvelle série Netflix venue d'Espagne n'est pas l'œuvre d'Alex Pina, prolifique créateur dont deux shows sont d'ores et déjà sur la plateforme : La Casa de Papel et White Lines.

Derrière Coup pour coup se cachent Miguel Barros et Mateo Gil. Si leurs noms ne vous disent probablement rien, les deux hommes n'en sont pourtant pas à leur coup d'essai. Le premier a écrit pour les récentes séries Gigantes et Libertad. Mateo Gil, fort de ses presque trente ans de carrière, est quant à lui le scénariste des films cultes Agora mais aussi Vanilla Sky, avec Tom Cruise et Pénélope Cruz. L'homme est aussi metteur en scène et a réalisé Blackthorn, un très beau western, en 2011. Passé d'auteur (Mateo Gil n'est autre que le scénariste phare du célèbre Alejandro Amenabar) à réalisateur, c'est la première fois qu'il filme pour la télévision et non les salles obscures. Pour l'anecdote, Miguel Barros a lui aussi travaillé sur Blackthorn... En tant que technicien !

Au niveau des acteurs, le programme met en vedette Luis Tosar (Gun City, Miami Vice - deux flics à Miami) dans le rôle principal. A ses côtés Guillermo Toledo (Les Amants passagers), Bea Segura (Insensibles) ou encore Marta Milans (Shazam!, White Lines).

Retrouvez la prometteuse Coup pour coup en intégralité sur Netflix !