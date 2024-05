"Il me rend souvent visite" : Courteney Cox toujours très affectée par la mort de Matthew Perry

En relation Friends

Plus de six mois après la disparition tragique de Matthew Perry, son ancienne collègue et amie, Courteney Cox, s'est confiée sur son absence. Elle a expliqué que son esprit lui rendait souvent visite, et n'arrive pas à parler de lui au passé, ce qui laisse transparaître un deuil encore bien difficile à faire pour celle qui a été son épouse à l'écran dans la série culte "Friends".