Cowboy Bebop : une saison 2 déjà prévue pour la série Netflix

Netflix ne compte pas lâcher "Cowboy Bebop" de sitôt. En effet, on a appris ce vendredi que l'adaptation live-action du célèbre anime de Shini'ichiro Watanabe n'aurait pas une, mais deux saisons planifiées.

C'est en 2018 que nous apprenions que Netflix pensait sérieusement à produire une série live-action Cowboy Bebop. Une nouvelle qui s'ajoutait par ailleurs à la préparation d'un live-action de One Piece. En effet, la plateforme s’intéresse de près au marché de l'animation japonaise ces dernières années. On a pu d'ailleurs le voir avec le film Death Note, la nouvelle version de Les Chevaliers du Zodiaque, ainsi que ses co-productions pour les animes Baki et Kengan Ashura. Produire un Cowboy Bebop avec de vrais acteurs était donc une semi-surprise. Sauf que les producteurs se sont bien gardés de nous dire que plusieurs saisons seraient probablement prévues.

C'est le journal en ligne Observera (via Animenewsnetwork) qui a vendu la mèche. En effet, le journal a interrogé le scénariste et producteur exécutif de la série Jeff Pancker. Ce dernier a dévoilé des "notes" concernant le script de la deuxième saison, laissant donc entendre qu'il n'y aura pas qu'une seule saison au programme. De plus, l'homme s'est permis de confirmer la présence de Yoko Kanno à la composition musicale. Une très bonne nouvelle quand on connaît l'immense travail de celle-ci sur la série originale ainsi que sur Ghost in The Shell.

Blessures et COVID-19

Rappelons que cette série-live comptera au casting John Cho (Spike), Mustapha Shakir (Jet) Daniella Pineda (Faye) Alex Hassell (Vicious) et Elena Satine (Julia). Rappelons aussi que le tournage a dû être suspendu plusieurs mois suite à la blessure en octobre dernier de l'interprète de Spike. En effet, Cho s'était blessé lors du tournage en Nouvelle-Zélande et a donc dû être rapatrié à Los Angeles pour subir une opération chirurgicale. Entre-temps, la crise liée au COVID-19 est également passée par là, obligeant la production à tout arrêter.

Néanmoins, Pinker s'est montré rassurant quant à l'avenir de la série :