Creepshow saison 2 : le créateur et responsable des effets spéciaux dévoile une horrible créature

Le créateur de "Creepshow" Greg Nicotero, aussi responsable de ses effets spéciaux, a partagé une vidéo des coulisses de la saison 2, actuellement en pause. On peut y voir une effrayante créature aux dimensions imposantes, que l’on pourra donc vraisemblablement retrouver dans la suite du show.

Creepshow fait partie des très nombreuses productions impactées par le coronavirus. Son créateur, Greg Nicotero, qui en est aussi le responsable des effets spéciaux, a confirmé que le tournage de la saison 2 a été suspendu. Il en a aussi profité pour partager une courte vidéo des coulisses de la série.

Creepshow est inspiré du film du même nom de 1982, réalisé par George A. Romero, sur un scénario de Stephen King. La série est une anthologie basée sur les mythes d’horreur les plus connus, du loup-garou aux aliens en passant par le monstre dans la cave ou la maison des poupées.

Et il semble que la saison 2 s’intéressera à celui des araignées géantes. Alors que la production avait tout juste commencé, elle a été suspendue à cause du coronavirus. On ne sait pas encore quand elle reprendra, ni quand la deuxième saison débarquera sur le petit écran. Quoi qu’il en soit, le créateur de la série a tenu à présenter l’un des monstres que l’on pourra voir dans l’un des épisodes à venir.

Une araignée géante dans la saison 2 de Creepshow

Nicotero a ainsi posté une courte vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut voir une araignée géante articulée. Elle bouge ainsi les pattes dans différentes directions, et le réalisme de la créature est assez impressionnant. Le créateur de la série avoue d’ailleurs en légende qu’il n’ose lui-même pas trop s’en approcher, du fait de sa phobie de ces créatures.

Du fait de sa taille, elle n’est pas sans rappeler deux des araignées les plus célèbres du cinéma. Elle pourrait ainsi être comparée à Arachne, vue dans Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, ou à Aragog, qu’Harry et Ron découvrent dans Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Ayant travaillé principalement en tant que maquilleur et responsable des effets spéciaux, Nicotero est un habitué de l’horreur. Il est notamment producteur exécutif sur The Walking Dead, et a participé à de nombreux films tels que Massacre à la tronçonneuse 3 ou La colline a des yeux. Il a aussi collaboré avec des réalisateurs renommés sur des long-métrages au genre différent, comme sur Minority Report ou Kill Bill : volume 1 et Kill Bill : volume 2.