Criminal : c’est quoi ce projet de série avec un super casting ?

La série de bandes-dessinées "Criminal" va avoir droit à son adaptation pour le petit écran chez Prime Video. Après avoir recruté plusieurs acteurs de talent, elle vient même de trouver la star qui tiendra son rôle principal.

Criminal va être adaptée pour le petit écran

Prime Video prépare une adaptation des bandes dessinées Criminal. Comptant sept albums, celles-ci ont été créées par Ed Brubaker et Sean Phillips. Elles sont divisées en plusieurs séries, qui s’intéressent à des personnages différents mais qui évoluent dans le même monde fictif. À travers ces personnages, chaque histoire explore le monde de la criminalité.

La série que prépare Prime Video sera centrée sur le personnage de Leo. Ce dernier est un voleur d’exception, capable de penser comme un joueur d’échecs pour concevoir les plans de ses casses. Il suit également la règle de ne pas avoir recours à la violence lors de ses vols. Pour cela, certains autres criminels voient en lui un lâche, surtout après que son père Tommy a été envoyé en prison pour avoir tué l’homme le plus craint de la ville, Teeg Lawless.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Charlie Hunnam décroche le rôle-titre

Criminal vient d’ailleurs de trouver son interprète principal. Comme le relaye Deadline, Charlie Hunnam a signé pour incarner Leo. Il rejoint une ainsi une distribution qui s’étoffe rapidement. Car au cours des derniers jours, trois autres acteurs ont décroché un rôle dans le show.

Richard Jenkins jouera Ivan, le meilleur ami du père de Leo, qui souffre désormais de démence et dont ce dernier tente de s’occuper. Adria Arjona campera Greta, une voleuse de voitures et conductrice de haut niveau à la recherche d’un dernier gros coup pour changer de vie. Enfin, Kadeem Hardison a été choisi pour interpréter Gnarly. Ce dernier est un vieil ami de Leo et Ivan, et inspire le respect de tous ceux qui l’entourent.

Ed Brubaker impliqué

Co-créateur de la bande-dessinée, Ed Brubaker sera impliqué dans la série Criminal. Il en sera le co-showrunner avec Jordan Harper, qui a notamment signé les scénarios de plusieurs épisodes de Mentalist au cours de sa carrière. De quoi donner espoir aux fans de l’œuvre originale. Habitué à collaborer ensemble, le duo Anna Boden et Ryan Fleck réalisera les quatre premiers épisodes de la série.

On attend désormais que Prime Video partage la date de sortie de Criminal. On peut espérer pouvoir découvrir la série l’année prochaine, mais il faudra attendre une annonce officielle pour en être sûrs.