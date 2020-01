Crisis on Infinite Earths : le caméo de [SPOILER] n’était pas prévu

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’épisode 4 du crossover événementiel « Crisis on Infinite Earths » aura délivré une surprise de taille avec un caméo inattendu qui a créé une passerelle entre l’univers DC au cinéma et l’Arrowverse. Cette rencontre entre deux personnages n’était même pas prévue à l’avance !

L’Arrowverse a poussé le bouchon encore plus loin que précédemment cette année, avec le crossover Crisis on Infinite Earths. La réunion entre tous les super-héros DC présents sur le petit écran devait mener à la fin de l’arc narratif d’Arrow et à des chamboulements qui allaient redéfinir la suite de l’univers. Plusieurs surprises étaient au programme pour donner une dimension encore plus étonnante au programme. Les fans ont forcément pris leur pied. Et notamment avec une scène qui n’était pas du tout prévisible ou attendue. Pour ceux qui n’ont pas encore vu l’épisode 4, on vous conseille de passer ce qui va suivre au risque d’endurer des gros spoilers.

Si plusieurs Superman étaient présents dans cette histoire qui jongle entre les dimensions (comme c’était le cas dans les comics éponymes), Crisis on Infinite Earths a aussi provoqué la rencontre entre deux Flash ! Celui de la série, incarné par Grant Gustin, était forcément là. Au détour d’une scène, c’est la version d’Ezra Miller qui pointait le bout de son nez, pour créer une passerelle inattendue avec l’univers développé au cinéma. S’il n’a pas encore eu son propre film, à cause de multiples retards, ce Flash sera mis en avant dans les années à venir avec Andy Muschietti pour le diriger.

Un caméo improvisé dans Crisis on Infinite Earths

Une telle rencontre amène à se poser des questions sur le futur et une éventuelle interaction entre le petit et le grand écran. Le studio a-t-il un plan sur le long terme ? À en croire Marc Guggenheim, très impliqué dans le développement de DC à la télé, cet ajout a été fait à la dernière minute ! Lors d’une interview pour Variety, on en apprend plus sur comment ce caméo est devenu réel.

Nous étions en action et certains épisodes étaient déjà verrouillés, et d’autres l’étaient quasiment. J’ai alors reçu un appel téléphonique de Peter Roth [boss de Warner] pour me dire : « je sais que vous avez bouclé des choses, mais pouvez-vous inclure Ezra dans le crossover ? » et j’ai répondu « oui ».

Guggenheim ne voulait pas manquer une telle occasion de profiter d’un acteur de Justice League. Malheureusement, on craint que les coulisses de ce caméo témoignent du fait que personne n’avait une vision sur la durée. Ce n’est pas dit que cinéma et séries dialoguent autant qu’on l’espérait à l’avenir. Ceci étant fait, il y a maintenant une connexion établie et il ne tient qu’à eux de l’exploiter judicieusement.