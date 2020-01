Crisis on Infinite Earths : le début d’une révolution chez DC ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La seconde partie de « Crisis on Infinite Earths » a été diffusée et on a vu le crossover se terminer avec la création d’un nouveau multivers. Or, cela a permis de lier tous les shows DC entre eux et de teaser une possible révolution chez DC.

Tout fan se respectant sera désormais au courant de l’incroyable cameo d’Ezra Miller dans la partie 4 de Crisis on Infinite Earths. La connexion, dont rêvaient les deux interprètes respectifs du Flash, a bien été confirmée par ces quelques secondes. Mais ce n’est pas tout, les dernières images du dernier épisode ont également annoncé sur quelle Terre se trouvaient nos séries DC favorites. Si vous êtes encore un peu perdus concernant ce nouveau multivers, pas de problème, on se charge de vous l’expliquer mais également ce que cela signifie pour le futur de l’univers DC.

Que savons-nous de ce nouveau multivers ?

Vous l’aurez compris, toutes les Terres du multivers sont toujours en contact. Cependant, comme sur Terre-1, il y a eu un certain nombre de changements. Non seulement les mondes de Flash, Supergirl et Black Lightning ont été regroupés sur Earth-Prime, mais les autres Terres sont occupées par les autres séries et films DC.

Plus concrètement, Stargirl vit sur Terre-2, les Titans sur Terre-9, Swamp Thing sur Terre-19 et Doom Patrol sur Terre-21. Une séquence CGI de quelques secondes a confirmé que Green Lantern, le futur show DC de HBO, serait sur Terre-12. Enfin, Kingdom Come Superman de Superman Returns se déroule sur Terre-96.

Que ce soit les films ou les séries DC, le crossover de l’Arrowverse a établi un lien entre tous les héros et il semblerait que plusieurs géants aient décidé de profiter du filon un maximum.

La stratégie de Warner concernant DC

Si le cameo d’Ezra Miller a été une vraie surprise, ne vous y trompez pas, rien n’est laissé au hasard. C’est le patron de Warner Bros en personne, Peter Roth, qui a demandé à ce que l’interprète du Flash sur grand écran soit présent dans le crossover.

De plus, on sait qu’il n’existe pour le moment qu’une plateforme Warner, DC Universe, mais que WarnerMedia va bientôt lancer HBO Max. Or la première serait sur le déclin donc est-ce que la demande de Peter Roth serait une allusion au fait que, bientôt, tous les shows et les films Warner (incluant ceux de DC) seront tous sur une seule plateforme ? Peut-être, mais pour le moment rien n’a été confirmé.

D’ailleurs garder une séparation pourrait profiter à certains shows DC comme Stargirl, par exemple, qui est diffusée sur DC Universe et sur la CW. Une stratégie qui permet de toucher un maximum de fans. Mais également, en laissant la possibilité à des programmes d’être diffusés sur plusieurs médias montre qu’il n’y a pas une stratégie d’exclusivité et de dissociation entre les show.

Enfin, impossible de ne pas évoquer le lien qui rassemble toutes les séries DC : le producteur Greg Berlanti. Eh oui, ce dernier est dernier tous les shows super-héroïques de DC Universe, la CW ou HBO Max – et plus globalement à un poste important de Warner Television. En prenant en compte tous ces éléments, on se dit alors que dans un futur proche, rien n’empêcherait Warner de faire se rencontrer les différents héros DC, d’un show à l’autre, qu’importe la chaîne ou la plateforme. Et pourquoi pas, un jour, un crossover encore plus imposant avec tout ce monde réunit ? On croise les doigts.