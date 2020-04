Crisis on Infinite Earths : les scènes coupées bientôt dévoilées

Les scènes coupées de "Crisis on Infinite Earths", le sixième crossover annuel de l’Arrowverse, seront bientôt mises en ligne. L’équipe technique vient de finir de peaufiner les effets spéciaux de ces scènes pour leur sortie prochaine.

Comme chaque année depuis la première apparition de Flash dans la deuxième saison d’Arrow, l’Arrowverse a dernièrement eu droit à un crossover entre tous les super-héros de son univers. Intitulé Crisis on Infinite Earths, il était composé de cinq parties, diffusées de fin 2019 à début 2020. Du fait de l’addition constante de programmes centrés sur des personnages phares de DC Comics, comme Legends of Tomorrow ou Supergirl, ce crossover rassemblait un très grand nombre de super-héros, et les enjeux de son intrigue étaient plus importants que celle de tous ses prédécesseurs.

Pour l’occasion, non seulement l’épisode spécial a rassemblé les super-héros des séries actuelles de l’Arrowverse, mais il a aussi permis à certains acteurs de retrouver leur costume de personnages DC portés pour des séries ou films qui n’en faisaient pas partie. On a ainsi pu voir John Wesley Shipp, l’interprète du Flash dans la série des années 90, Brandon Routh dans la peau du Superman qu’il a incarné au cinéma en 2006 et Tom Welling dans celle du même héros, qu'il jouait dans Smalville. La série de 2002 centrée sur les Birds of Prey a aussi eu droit à son clin d’œil, tandis que Robert Wuhl a repris son rôle d’Alexander Knox, qu’il interprétait dans le Batman de Tim Burton. Même Ezra Miller, l’interprète du Flash dans le DCEU, y a fait un caméo.

Et même si sa longueur était déjà conséquente, puisqu’il a eu droit à cinq épisodes, certaines des scènes tournées n’ont pas été gardées pour le montage final. Mais les fans pourront bientôt les découvrir. Marc Guggenheim, l’un des scénaristes phares des séries de l’Arrowverse, a teasé la sortie prochaine de ces scènes.

De nouvelles scènes pour Crisis on Infinite Earths

Guggenheim a répondu sur Twitter à un internaute lui demandant si l’on pourrait bientôt voir les scènes. Le scénariste a précisé que les équipes techniques étaient dernièrement à l’œuvre pour peaufiner leurs effets spéciaux, et venait de les terminer. Ce processus peut paraître surprenant, puisque d’habitude les scènes coupées des films ou séries sont généralement proposées aux fans sans être éditées, c’est-à-dire sans les effets spéciaux dont elles auraient eu besoin si elles avaient fait partie du montage final.

La raison pour laquelle les effets spéciaux sont ajoutés aux scènes coupées de Crisis on Infinite Earths est difficile à deviner. Nous ne savons pas non plus sous quelle forme elles seront rendues publiques. Elles seront peut-être directement mises en ligne, ou disponible sur la version DVD ou Blu-Ray de l’épisode. Ou les producteurs ont également pu décider de sortir ces scènes pour laisser aux fans la possibilité de créer leur propre version longue de l’épisode en les éditant au montage.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle devrait faire plaisir aux fans. Guggenheim n’a pas indiqué quand ces scènes sortiront, mais étant donné que les équipes techniques ont fini de travailler dessus, cela ne devrait plus tarder.