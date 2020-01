Crisis on Infinite Earths : nouvelles photos de l’épisode d’Arrow

La suite de « Crisis on Infinite Earths », le crossover du Arrowverse, sera diffusée le 14 janvier 2020 avec les épisodes 4 et 5. En attendant, la chaîne CW a dévoilé une série de photos pour assurer la promotion de l’épisode 4. Attention, quelques SPOILERS à suivre.

Le 10 décembre 2019, les fans du Arrowverse ont dû prendre une sacrée claque devant le troisième épisode du crossover Crisis on Infinite Earths. On avait bien compris que des mondes allaient disparaître et que des super-héros allaient inévitablement tomber au combat. Mais il faut bien admettre que le final de l’épisode trois fut un véritable choc. Attention, SPOILERS !

Les sept Paragons en images

En effet, à la fin de l’épisode, l’Anti-Monitor utilise Harbinger pour s’attaquer directement aux super-héros et détruire la dernière Terre. Heureusement, Pariah parvient à téléporter les sept Paragons et les sauver. Il ne reste alors que Flash, Supergirl, Kate Kane, Sara Lance, J’onn J’onzz, Ryan Choi et… Lex Luthor, qui a pris la place de Superman (de Terre-96) au dernier moment.

Le prochain épisode de Crisis on Infinite Earths devrait donc se concentrer sur cette poignée de protagonistes. Et même si on s’attend à ce que d’autres personnages interviennent (comme Oliver qui est devenu Le Spectre), c’est bien eux qu’on retrouve sur de nouvelles images promotionnelles (via TV Line). Une quinzaine de photos qui sont à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous :

Ces images ne font évidemment pas de grandes révélations sur la suite de Crisis on Infinite Earths, mais elles permettent de voir que l’équipe devra travailler ensemble pour trouver une solution et comment vaincre l’Anti-Monitor, qu’on peut voir sur l’une des photos. On est surtout curieux de voir comment Lex Luthor réussira à se faire une place aux côtés des super-héros.

On aura dans tous les cas bientôt la réponse puisque les deux derniers épisodes de Crisis on Infinite Earths seront diffusés à la suite le 14 janvier aux Etats-Unis sur la chaîne CW. D’abord avec l’épisode d’Arrow, puis avec Legends of Tomorrow.