Crisis on Infinite Earths : Oliver est Le Spectre sur le nouveau poster

La suite et fin de Crisis on Infinite Earths approche. Les épisodes 4 et 5 seront diffusés le 14 janvier. D’ici là, découvrez le dernier poster du crossover du Arrowverse avec Oliver, Supergirl, Batwoman et même l’Anti-Monitor.

Le 10 décembre 2019 le Arrowverse prenait une tournure assez dramatique avec le troisième épisode du crossover Crisis on Infinite Earths. Si vous n’avez pas encore vu ces épisodes, on vous conseille évidemment de passer votre chemin sur cet article car il y aura bien un ou deux SPOILERS ! Sinon, vous pouvez continuer.

Les super-héros de Crisis on Infinite Earths contre-attaquent

A la fin de ce troisième épisode donc, seule une poignée de super-héros est parvenue à échapper à l’Anti-Monitor et la destruction des mondes. Mais avant, on avait été témoin de la mort d’Oliver Queen. Ce n’est certes pas la première fois que le héros d’Arrow passe l’arme à gauche, et sa mort avait été annoncée. Mais que cela intervienne aussi tôt était surprenant.

Heureusement Mia, sa fille, tente de ramener son âme avec notamment l’aide de Constantine (et de Lucifer !). Sauf qu’en dépit de sa volonté de ramener son père, celui-ci préfère rester au Purgatoire après avoir rencontré un homme du nom de Jim Corrigan, que les fans des comics DC connaissent sous le nom de Spectre, doté d’une puissance magique illimitée.

Ce dernier s’adresse à Oliver dans l’épisode 3 et lui fait comprendre qu’il doit désormais prendre sa relève pour sauver tout le monde. On l’aura donc compris, Oliver va devenir Le Spectre. Et cela se confirme à quelques jours de la suite de Crisis on Infinite Earths, avec un nouveau poster dévoilé par la CW sur Twitter et à découvrir ci-dessous :

On notera plusieurs éléments sur ce poster. Déjà le nouveau look d’Oliver en Spectre. Mais également le retour (attendu) de super-héros disparus. Mais le must reste sans doute la mise en avant de Supergirl et Batwoman. Les deux super-héroïnes ont eu une vraie importance durant ce crossover et ont pu approfondir leur relation. Enfin, l’Anti-Monitor se montre toujours aussi menaçant au-dessus des héros.

Les épisodes 4 et 5 de Crisis on Infinite Earths seront diffusés aux Etats-Unis le 14 janvier.