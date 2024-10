Cruel Intentions : une bande-annonce pour la série remake du film culte

Remake du film iconique sorti en 1999, "Cruel Intentions" sortira dans quelques semaines sur Prime Video. Avant cet événement, la bande-annonce de la série nous présente les personnages au centre de cette nouvelle version.

Un remake en série pour Cruel Intentions

Écrit par Pierre Choderlos de Laclos, le roman épistolaire Les Liaisons dangereuses a eu de nombreuses adaptations à l’écran. Cruel Intentions, qui transpose l’histoire du roman à Manhattan, est l’une des plus célèbres. Son intrigue s’intéresse à deux étudiants qui multiplient les conquêtes : Kathryn Vermeuil et Sebastian Valmont. Un jour, la première lance au second le défi de séduire une nouvelle arrivante, la pieuse Anne Hargrove.

Cruel Intentions est aujourd’hui considéré comme un film culte. Il a engendré deux suites, sorties respectivement en 2001 et 2004. Une comédie musicale adaptée du long-métrage a même vu le jour. Et bientôt, on pourra en découvrir une nouvelle adaptation. Elle prendra cette fois la forme d’une série. Or, celle-ci vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Premières images sulfureuses pour le show

Prime Video a mis en ligne le premier trailer de la série Cruel Intentions. Cette fois, les deux principaux personnages sont Caroline Merteuil et son demi-frère, Lucien Valmont. Et ils sont à l’université. Quant à l’étudiante que Lucien doit séduire, elle se nomme Annie Hargrove. Elle est tout simplement la fille du vice-président des États-Unis. Si Lucien parvient à relever le défi lancé par sa demi-sœur, celle-ci s’offrira à lui…

À en croire les images de la bande-annonce, la série ne s’intéressera pas qu’au trio au centre de l’intrigue. Elle devrait nous faire suivre les péripéties de différents membres de l’université, qu’il s’agisse d’autres élèves ou de professeurs.

Un peu moins d’un mois avant la sortie

Cette nouvelle version de Cruel Intentions a été créée par Phoebe Fisher et Sara Goodman. Les rôles de Caroline, Lucien et Annie ont été respectivement attribués à Sarah Catherine Hook, Zac Burgess et Savannah Lee Smith.

Cruel Intentions aura huit épisodes. Ceux-ci arriveront le 21 novembre prochain Prime Video.