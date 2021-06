Cruel Summer : Amazon dévoile la bande-annonce de la série

Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce de la série "Cruel Summer". Au programme, un thriller intrigant qui se déroulera sur trois étés avec une histoire de disparition au centre...

Un thriller psychologique sur Amazon

Diffusée à l'origine sur Freeform, Cruel Summer arrivera dès le 6 août en France sur Amazon Prime Video. La plateforme a obtenu les droits de diffusion de ce thriller qui s'annonce très intrigant. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), la série suivra Jeannette, une adolescente mal dans sa peau. Le show se déroulera d'abord en 1993. Puis, on comprend que Kate Wallis, la fille populaire de Skylin au Texas va disparaître. Au même moment Jeannette change totalement et devient "la nouvelle Kate Wallis". Enfin, en 1995, Jeannette est au plus mal et devient la personne la plus méprisée d'Amérique.

Cruel Summer ©Amazon Prime video

Bien que la bande-annonce montre beaucoup d'éléments, le mystère demeure autour de Cruel Summer. On imagine que Jeannette pourrait être responsable de la disparition de Kate. Pourquoi pas par jalousie et pour prendre sa place. On se demande également ce qu'est devenue la jeune fille et pourquoi ce changement de l'opinion publique en 1995 ?

Après The Sinner, voici Cruel Summer

Au-delà de cette bande-annonce encourageante, si on s'intéresse à Cruel Summer, c'est également pour l'équipe présente. En effet, on retrouve à la production Jessica Biel, via sa société Iron Ocean Productions. La comédienne avait déjà fait fort avec le thriller The Sinner. Une série anthologique très convaincante. On espère donc y trouver une certaine influence dans Cruel Summer. Côté création, Bert V. Royal n'est autre que le scénariste de Easy Girl. Une autre ambiance donc avec cette série Freeform.

Enfin, côté casting, on note la présence d'Olivia Holt. La comédienne avait déjà gagné en popularité avec une autre série Freeform : Cloak & Dagger. Une série Marvel arrêtée après deux saisons. Elle ne sera néanmoins pas le rôle principal de Cruel Summer puisqu'elle interprète Kate. La série sera d'avantage focalisée sur Jeanette, interprétée par Chiara Aurelia. Cruel Summer devrait être un bon coup de projecteur pour elle.

Cruel Summer est à découvrir sur Amazon Prime Video à partir du 6 août.