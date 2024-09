Prime Video annonce la série sur les 2Be3 et dévoile une première image canon !

Le célèbre groupe des années 1990 "2Be3" va faire l'objet d'une série sur Prime Video. La plateforme a dévoilé le casting, un synopsis et une première image du show qui entrera prochainement en tournage.

Après Loft Story, les 2Be3 arrivent sur Prime Video

Et si Prime Video avait trouvé un bon filon en visant des récits cultes pour un public de trentenaire ? Prochainement, le service de streaming va proposer à ses abonnés la série Culte, qui racontera la création de Loft Story, la première téléréalité française. Le show n'est pas encore sorti (prévu pour le 18 octobre) mais on sent déjà un réel engouement autour. De plus, la plateforme ne compte pas s'arrêter là puisque Culte va devenir une série anthologique, où chaque saison devrait s'intéresser à un phénomène français. Après les années 2000 pour Loft Story, c'est dans les années 1990 qu'on replongera avec le groupe 2Be3.

C'est à l'occasion d'une conférence de presse que Prime Video a dévoilé ses prochains programmes et révélé la production de Culte - 2Be3. Une série qui reviendra donc sur le parcours de l'un des premiers boys bands français, composé de Filip Nikolic, Adel Kachermi et Frank Delay, et qui a connu un important succès dès la sortie de son premier single, Partir un jour, vendu alors à plus de 450 000 exemplaires.

Une photo et un synopsis pour la prochaine série

Pour incarner les trois chanteurs et danseurs, la production a décidé de miser sur des visages peu connus. Ainsi, Antoine Simony incarnera Filip, Marin Judas sera Frank tandis que Namory Bakayoko jouera Adel. Le trio a été dévoilé avec une première image sur laquelle ils apparaissent torses nus.

Culte - 2Be3 ©Prime Video

En plus de cette image, un synopsis a été partagé par Prime Video.

Longjumeau, 1996. Filip, Adel et Frank, meilleurs amis de toujours, rêvent de franchir les murs de leur ville de banlieue. Partis de rien mais portés par une volonté hors normes et des corps de statues grecques, ils vont tordre le bras au destin pour devenir les 2Be3 : le tout premier boys band français, les héros d’une France trop heureuse de tomber amoureuse de ces trois garçons qui lui ressemblent. Fans en délire, concurrence ultra agressive, surexposition médiatique... Plongés dans le tourbillon du succès, ils vont aussi faire l’expérience d’une industrie impitoyable qui ne voit en eux qu’un produit jetable. Parviendront-ils à survivre à leur rêve et rester fidèles à leur amitié ?

Écrite, réalisée et créée par Yaël Langmann, la série Culte - 2Be3 n'a pas encore de date de sortie, mais le tournage devrait débuter dans les prochaines semaines.