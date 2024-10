"J'ai fait bien pire" : comment Culte dévoile les coulisses de Loft Story

Prime Video revient sur la création de "Loft Story" avec la série "Culte". Les créateurs Nicolas Slomka et Matthieu Rumani nous parlent de l'équilibre entre fiction et réalité, et de leur représentation du personnage inspiré d'Alexia Laroche-Joubert.

Culte : entre fiction et réalité

Créée par Nicolas Slomka et Matthieu Rumani, la série Culte embarque au début des années 2000 pour dévoiler les coulisses Loft Story (2001-2002). Un programme important dans l'histoire de la télévision française, puisqu'il s'agissait de la première téléréalité en France, adaptée de l'émission néerlandaise Big Brother. Dans la série de Prime Video, on découvre une boîte de production, à l'origine de programmes comme Le Bigdil ou Exclusif. En proie à des difficultés financières, la société doit trouver un nouveau concept au plus vite à vendre aux chaînes. Ce sera Loft Story. Mais avant le lancement sur M6, rien ne sera facile, et les choses n'iront pas beaucoup en s'arrangeant durant la diffusion de l'émission.

Culte ©Prime Video

Culte mêle fiction et réalité en présentant à la fois des personnes réelles (comme les lofteurs, dont Loana Petrucciani, ou encore Benjamin Castaldi) et des personnages imaginés par les scénaristes. Du côté de la production, Endemol a été renommée PPP, et Alexia Laroche-Joubert (productrice de l'émission) se fait ici appeler Isabelle de Rochechouart (jouée par Anaïde Rozam). Un choix clair de la part de Nicolas Slomka et Matthieu Rumani, qui souhaitaient garder la liberté de romancer la vie des personnes qui n'apparaissaient pas dans Loft Story. Ainsi, s'ils affirment être restés très proches de la réalité concernant leur représentation de Loana ("quasiment 100% de réalité"), le personnage d'Isabelle, central dans Culte, a été travaillé pour coller aux enjeux dramatiques. Nicolas Slomka nous expliquait en interview.

À cette époque, les parents d'Alexia Laroche Joubert n'étaient pas contre le Loft, ils soutenaient leur fille à fond. Elle était aussi quasiment mariée. On a préféré donner au personnage une amourette avec un journaliste parce qu'on voulait l'incarnation d'une autre forme d'intelligentsia qui allait critique son travail, et pour des raisons dramatiques. Donc ça n'avait pas de sens de laisser son vrai nom si on allait raconter des choses aussi différentes sur sa vie privée.

La représentation d'Alexia Laroche-Joubert dans la série

Malgré ces changements, les auteurs sont restés proches de la réalité des événements. Ils se sont pour cela grandement documentés pour être "le plus authentique possible sur des éléments de business". Il en va de même pour la relation entre Isabelle et Loana (Marie Colomb), qui évolue au fil des épisodes, tandis que la candidate semble de plus en plus souffrir dans le loft. D'après Matthieu Rumani, cette relation serait "assez proche de ce qui s'est passé entre Alexia et Loana".

C'est pas tellement un truc de sororité, davantage de l'ordre de la prise de conscience de sa responsabilité. Un instinct plus maternel que féministe à ce moment-là, car Isabelle est une figure parentale des lofteurs.

Culte ©Prime Video

Bien entendu, Alexia Laroche-Joubert a été consultée pour Culte (elle a co-produit la série), après des années de développement. Un premier scénario présentait déjà Isabelle de Rochechouart avec "un caractère fort et des contradictions assez violentes". Ce qui n'a pas posé de problème à l'ancienne directrice de la Star Academy (2001-2008), qui a même révélé avoir "fait bien pire" pour pouvoir aller au bout de Loft Story, nous confiait Matthieu Rumani.

Quand Alexia a lu ça, on a eu un peu les chocottes. On s'est dit "Est-ce qu'elle va nous tomber dessus ?" Et au contraire, on a été très surpris. En voyant notre premier traitement, elle nous a dit : "C'est bien, c'est super, mais j'ai fait bien pire". Donc là, on a compris qu'on avait les mains libres. Elle nous a révélé des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, sur les sacrifices qu'elle a faits, des coups bas, des trahisons, des choses qui sont une mine d'or pour de la fiction et un personnage fort.

Loft Story vu à travers 2024

Alexia Laroche-Joubert n'a donc pas demandé à lisser ce personnage qui s'inspire d'elle. Au contraire, elle a aidé les scénaristes à l'amener vers "quelque chose d'assez musclé". Isabelle est en effet intéressante dans Culte, car elle évolue à une époque où la place des femmes dans ce milieu était encore plus difficile qu'aujourd'hui. C'est évidemment à travers 2024 que Nicolas Slomka et Matthieu Rumani ont souhaité observer la société de 2001. Ils rappellent ainsi à quel point Loft Story a "chosifié les femmes, notamment Loana". Mais cette histoire est aussi celle "d'une femme productrice qui n'avait que 31 ans et était dans un milieu viriliste".

Enfin, en plus de poser la question de la place des femmes, Culte montre que Loft Story a été la première pierre "d'une société de l'image et de la mise en scène de soi". Pour la première fois, des caméras ont été pointées sur des inconnus dans une forme de quotidien. Ce qui a continué à se développer jusqu'à devenir aujourd'hui "ce qu'on voit des réseaux sociaux et des influenceurs".

Culte est à découvrir sur Prime Video à partir du 18 octobre. Ci-dessous la bande-annonce :