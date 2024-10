Culte : il était "inenvisageable de ne pas montrer" la scène de la piscine de Loft Story

L'épisode 3 de "Culte", la série consacrée aux coulisses de "Loft Story", rejoue un moment charnière de l'émission avec la scène de la piscine entre Loana et Jean-Edouard. Les auteurs et l'actrice Marie Colomb reviennent sur cette séquence.

Loft Story : Marie Colomb incarne Loana dans Culte

Qui dit Loft Story (2001-2002), dit forcément Loana, première gagnant de l'émission avec Christophe, et sur qui l'attention s'est concentrée pour le meilleur et pour le pire. C'est d'ailleurs encore son nom qui est le premier évoqué lorsque le programme est cité. Culte, disponible sur Prime Video à partir du 18 octobre, lui accorde logiquement une grande importance et fait d'elle un élément déterminant à la réussite de Loft Story. Celle avec qui un basculement va se produire.

Dans la série, Marie Colomb l'incarne à la perfection, adoptant une attitude similaire, et une apparence proche grâce aux équipes de maquillage et de costumes. La comédienne s'est également renseignée en regardant Loft Story, des interviews ou en lisant le livre de Loana pour cerner au mieux son personnage, comme elle nous le confiait en interview.

J'ai essayé de me renseigner le plus possible sur elle. À travers le Loft, les interviews et son livre. Le livre m'a énormément aidée pour comprendre toute la partie enfance de Loana. Comment elle a vécu les choses, d'avoir son point de vue à elle et pas juste des images montées.

Le choix de rejouer la scène de la piscine

Le passage de Loana dans Loft Story a été marqué par la "scène de la piscine". Lors d'une soirée, la candidate a vécu un moment d'intimité avec Jean-Edouard capté par les caméras et diffusé pendant quelques secondes avant que la production ne coupe. Suffisant pour faire réagir le CSA, le public et la presse people. Culte évoque cette séquence au début de l'épisode 1, avant de la rejouer dans l'épisode 3 en montrant à la fois ce qui est passé à la télévision, et ce qui se déroulait dans les coulisses.

Pour les auteurs Nicolas Slomka et Matthieu Rumani, il était nécessaire de mettre en scène tous ces éléments. La "scène de la piscine" ayant été un moment important dans l'histoire de la télévision française, et donc pour la série. De plus, d'après Nicolas Slomka, il ne s'agit pas d'un moment traumatisant pour Loana.

Ça semblait inenvisageable de ne pas présenter cette scène car c'est un moment charnière de l'histoire de la télévision française. Il y a vraiment un avant et un après pour tous les personnages, pas que Loana. Et elle-même n'en parle pas comme d'un trauma de ce passage de la piscine. La réalité, c'est qu'elle était très amoureuse de Jean-Edouard. Le mauvais souvenir pour elle c'est d'avoir été jetée derrière.

Culte ©Prime Video

Un avis partagé par Marie Colomb, qui nous précisait que cette scène n'a pas été oubliée et que, aujourd'hui, elle n'aurait rien de choquant.

Tout le monde l'a bien en tête encore aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas dingue de la refaire. Si on remet dans le contexte, à l'époque, c'est absolument dingue. Mais aujourd'hui... On ne voit pas grand-chose de la scène. Même à faire. J'ai fait des scènes beaucoup plus importantes dans l'intimité. Beaucoup plus poussées. Donc je n'ai pas du tout l'impression que ce soit un manque de respect.

