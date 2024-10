Ce grand film de David Fincher est à l'origine de Culte, la série sur Loft Story

23 ans après le lancement de "Loft Story", la série "Culte" de Prime Video revient sur les coulisses de l'émission de téléréalité. Un projet initié par Nicolas Slomka et Matthieu Rumani après la découverte d'un film de David Fincher.

Loft Story : les coulisses d'une téléréalité culte

Au début des années 2000, le paysage audiovisuel a été bouleversé par l'arrivée de la première téléréalité en France : Loft Story (2001-2002). Un programme adapté de l'émission néerlandaise Big Brother, et qui consistait à réunir 11 candidats célibataires dans un loft et à les filmer dans la quasi-totalité des pièces et 24 heures sur 24. Malgré les nombreuses critiques et les tentatives d'arrêter l'émission, les audiences ont explosé pour M6, et Loft Story est devenu un véritable phénomène.

En 2024, les émissions de téléréalités sont légion et ont grandement évoluées. Les créateurs et scénaristes Nicolas Slomka et Matthieu Rumani ont néanmoins souhaité revenir aux origines avec Culte, série de Prime Video qui raconte le développement de Loft Story en reprenant des éléments réels et en y ajoutant d'autres fictifs. La série reste cependant très réaliste dans sa représentation des événements et proche de la réalité.

L'influence de David Fincher sur les auteurs

à l'origine de leur projet. Rencontrés lors de la promotion de Culte, Nicolas Slomka et Matthieu Rumani nous ont donné des précisions à ce sujet. Mais alors qu'aujourd'hui la jeune génération n'a pas connu Loft Story, pourquoi les deux auteurs ont voulu retourner dans le passé, 23 ans en arrière ? Chose étonnante, c'est l'un des meilleurs films de David Fincher The Social Network , consacré à la création de Facebook, qui est. Rencontrés lors de la promotion de Culte, Nicolas Slomka et Matthieu Rumani nous ont donné des précisions à ce sujet.

Nicolas Slomka : Le point de départ, c'est The Social Network de David Fincher qui racontait les coulisses d'une entreprise qui était Facebook. On a adoré ce film. On s'est alors dit à l'époque que c'était exactement le genre de projet qu'on voulait écrire.

The Social Network ©Columbia Pictures

C'est donc en 2010 que Nicolas Slomka et Matthieu Rumani ont commencé à chercher un sujet équivalent. Si Facebook a été "une révolution aux États-Unis et dans le monde", les deux auteurs ont dû plonger dans leurs souvenirs d'adolescence pour trouver quelque chose qui a eu un impact fort sur la France. C'est alors que Loft Story est apparu comme le sujet idéal.

Matthieu Rumani : On a pensé à Loft Story qu'on regardait quand on avait 12-13 ans. À l'époque, on se réveillait le matin et on regardait le récap dans le Morning Live de Michaël Youn. Il y avait des débats à l'école, tout le monde avait une opinion. On a donc commencé à faire des recherches, à lire des livres et des interviews sur l'émission et on s'est dit qu'il y avait une histoire à raconter.

"Un sujet original et surprenant"

Les deux auteurs ayant été surpris avec The Social Network de voir "un thriller avec une écriture nerveuse, un personnage très complexe sur un sujet original et surprenant", ils ont abordé Culte avec la même originalité. À savoir en se concentrant sur les coulisses plutôt que sur le loft en lui-même. Ainsi, même si une part importante est donnée à Loana, incarnée à l'écran par Marie Colomb, les enjeux de la série sont davantage sur la petite équipe de production qui tente de lancer la téléréalité, les coups bas entre collègues, les négociations avec les chaînes et les conséquences directes sur la société française.

Avec au casting Anaïde Rozam, César Domboy, Sami Outalbali ou encore Nicolas Briançon, Culte est à découvrir sur Prime Video à partir du 18 octobre.