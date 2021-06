Cuphead : un premier extrait pour la série animée de Netflix

L'événement Geeked Week de Netflix a permis de largement évoquer les différents projets tirés de jeux vidéo qui doivent arriver sur la plateforme. C'est ainsi qu'un clip de "The Cuphead Show!" a été dévoilé. Les joueurs seront ravis de retrouver intact cet univers si particulier.

Cuphead : un univers charmant mais une difficulté redoutable

En 2017 sortait Cuphead, un petit jeu indépendant développé par le studio MDHR. Cette proposition n'a pas tardé à trouver son public, grâce à son style graphique et à sa difficulté qui impose un véritable challenge aux joueurs. Le semblant de scénario débute avec Cuphead et Mugman, deux tasses vivantes, qui rencontrent le Diable. Ce dernier leur propose de jouer à un jeu de hasard qui peut leur rapporter gros mais aussi leur faire tout perdre.

S'ils gagnent à une partie de dés, ils obtiendront la richesse du Diable. S'ils perdent, ils devront lui donner leur âme. Pas de chance, les dés ne sont pas en leur faveur. Pour préserver leur âme, ils passent un pacte avec le Diable : affronter des ennemis pour s'emparer de leur âme et les lui rapporter.

The Cuphead Show! ©Netflix

Premier aperçu de la série

Ce n'est pas pour le scénario que l'on joue à Cuphead. C'est davantage pour cet univers inspiré des cartoons des années 30 ou encore pour se confronter à des ennemis coriaces. Le jeu n'est pas réservé à tous les publics et les moins persévérants n'y trouveront pas leur compte. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête en jouant, il va être possible prochainement de profiter de l'univers sans souffrir, grâce à Netflix. La plateforme a prépare une série animée adaptée du jeu. Titrée The Cuphead Show!, elle se montre dans un premier clip dévoilé à l'occasion du Geeked Week (voir en une d'article).

On n'y retrouve pas dedans la partie action du jeu mais King Dice, l'acolyte du Diable. Wayne Brady prêtera sa voix au personnage. Lors d'un show, il propose à un élu de lancer le dé. Mais le malheureux ne semble pas conscient de ce qu'il peut perdre dans cette histoire. La direction artistique n'est pas bouleversée par rapport au jeu, ce qui va ravir les joueurs. Netflix se montre, en revanche, assez vache pour la date de diffusion, en nous offrant qu'un simple "prochainement". Mais une sortie en 2021 n'est pas à exclure.