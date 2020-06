Curon sur Netflix : c'est quoi cette série d'horreur italienne ?

Netflix diffuse actuellement "Curon", une nouvelle série tout droit venue d'Italie. Focus sur ce nouveau programme qui mêle l'horreur au fantastique.

Le genre horrifique est particulièrement apprécié des plateformes et Netflix n'y fait pas exception - bien au contraire. Le diffuseur peut se targuer de belles réussites, notamment The Haunting of Hill House, dont on attend la saison 2. A l'inverse, d'autres programmes du même cru ont divisé les spectateurs, à l'instar de Marianne ou Vampires.

Mais cette fois, c'est Curon, un programme italien, qui cherche à nous faire frissonner.

Curon sur Netflix c'est quoi ?

La série Curon est composée de sept épisodes et s'articule autour de faux jumeaux. Ces derniers, Maurio et Daria, emménagent avec leur mère dans la demeure où elle a passé son enfance. Cette vieille habitation - relativement inquiétante - est située dans un village de montagne qui prête son nom au programme, niché entre l'Italie et l'Allemagne.

Très vite, des comportements étranges de la part des autochtones interpellent le frère et la sœur. Nul ne semble désireux de les voir rester dans le village, pas même leur grand-père, c'est dire ! Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, car leur mère ne tarde pas à se volatiliser.

Si, de prime abord, Curon ne brille pas par son originalité - le pitch de Lock and Keye est relativement similaire - elle dispose de plusieurs qualités. Tourné dans la campagne italienne, le programme regorge de décors à couper le souffle. La bourgade est ainsi située non loin d'un lac artificiel, cimetière de l'ancien village jadis submergé. Un lac qui pourrait bien renfermer un terrible secret... Le show pourrait donc agréablement surprendre les amateurs de genre grâce à un concept malin et glaçant qu'on laissera aux spectateurs le soin de découvrir.

Au casting, on retrouve Valeria Bilello (Sense8) et Luca Lionello, respectivement dans les rôles de la mère et du grand-père. Quant aux jumeaux, ils sont interprétés par Frederico Russo et Margherita Morchio, deux jeunes anonymes. Curon est écrite par Ezio Abbate, scénariste italien réputé qui a co-créé et écrit la série Devils, thriller porté par Patrick Dempsey.

Alors rendez-vous dès maintenant sur Netflix pour découvrir la série italienne Curon.