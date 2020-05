Cursed : Katherine Langford brandit Excalibur pour Netflix (photos)

La nouvelle série Netflix "Cursed" inspirée de la légende arthurienne se dévoile peu à peu. Sur des photos publiées par la plateforme, on découvre la talentueuse Katherine Langford munie de l'épée légendaire.

Tragique destinée

Le nouveau show de Netflix, Cursed, s'inscrit comme une réécriture de la légende du roi Arthur. Le programme est adapté du comics de Franck Miller et Thomas Wheeler. Ce dernier est aussi aux commandes de l'adaptation. Familier du monde de l'audiovisuel, il a notamment co-écrit le récent Dora et la cité perdue.

Cursed se déroule du point de vue de Nimue, une jeune femme destinée à devenir la Dame du Lac. L'héroïne ne tarde pas à s'allier avec un mercenaire du nom d'Arthur... Ensemble, ils se lancent sur les traces d'un enchanteur, Merlin, mais aussi de la fameuse épée Excalibur.

Une héroïne toute trouvée

Avec Cursed, Katherine Langford renoue avec la plateforme qui l'a révélée au grand public. La jeune actrice tenait en effet l'un des rôles phares de 13 Reasons Why, celui de la regrettée Hannah Baker, clef de voûte de l'intrigue en saison 1. Depuis, la comédienne s'est entre autres illustrée dans le très bon Knives Out. Elle interprétait aussi la fille de Tony Stark adulte dans Endgame, mais la scène a malheureusement été coupée au montage.

Comme on peut le voir sur les clichés, la différence majeure entre la légende et le programme repose dans le fait que c'est La Dame du Lac qui portera Excalibur. Une pointe d'originalité pour un mythe mille fois adapté. Toutefois, le roi Uther Pendragon et un groupuscule religieux, les Paladins Rouges, devraient tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Les Paladins sont d'ailleurs fort à craindre car leur cruauté semble sans pareille : ils sont tristement connus pour crucifier ceux qu'ils nomment les hérétiques.

Outre Katherine Langford, on retrouvera Peter Mullan (Westworld) en leader des fanatiques religieux. Gustaf Skarsgard (Vikings) sera Merlin et Devon Terrell prêtera ses traits à Arthur. Espérons que ce sympathique casting ne soit pas la seule force du programme à venir et que Cursed évitera les écueils dans lesquels ont sombré moult programmes fantastiques Netflix...

Vous pourrez découvrir l’intrigante Cursed au cours de l'été 2020 !