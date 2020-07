Cursed : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

Après la sortie de "Cursed" sur Netflix le 17 juillet, Thomas Wheeler, le co-créateur de la série, a été interrogé sur une possible deuxième saison. Il a ainsi dévoilé le plan à plus long terme prévu pour l’histoire.

L’histoire de Cursed

Basée sur le livre de Frank Miller, l’auteur de 300, et Thomas Wheeler sorti fin 2019, Cursed est une relecture du mythe du roi Arthur. Au contraire de l’histoire classique, c’est cette fois Nimue, une adolescente ayant échappé au massacre de son village, qui se trouve au centre de l’intrigue. Avant de mourir, sa mère l’a chargée de remettre l’épée du pouvoir à Merlin, le redoutable sorcier. Partant alors à sa recherche avec le mercenaire Arthur, elle sent grandir en elle le pouvoir de l’épée.

La série a été créée par Frank Miller et Thomas Wheeler eux-mêmes, qui ont adapté leur propre œuvre. C’est Katherine Langford qui y incarne Nimeu, tandis qu’Arthur et Merlin sont respectivement joués par Devon Terrell et Gustaf Skarsgård. Daniel Sharman, Matt Stokoe, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin ou encore Peter Mullan font aussi partie de la distribution.

Les créateurs de Cursed espèrent pouvoir développer au moins trois saisons

Alors que Cursed est sortie sur Netflix le 17 juillet, Première a interrogé Thomas Wheeler sur la possibilité de voir une suite de l’histoire sur le petit écran. Et, si le co-créateur de la série a expliqué que développer une suite de la saison 1 dépendrait de sa réception par le public, il a révélé que Frank Miller et lui prévoient de faire au moins trois comics, qui correspondraient probablement à autant de saisons :

C’est un peu délicat de répondre à cette question pour le moment, mais on a prévu de faire trois comics au moins avec Frank Miller. Pour l’instant, on n’a fait qu’un seul numéro, donc on a encore du pain sur la planche. Ça fait un peu peur, mais en même temps, on est très excités à l’idée de continuer à raconter notre histoire à travers ces personnages, aussi bien sur le papier qu’à l’écran. On a une fin en tête, et on a un plan qui part de cette fin, et qu’on espère pouvoir dérouler, en fonction de la réception du public et de ce que souhaitera faire Netflix.

Les deux créateurs ont donc bien prévu de donner une suite à leur histoire, à la fois sur papier et sur le petit écran. Mais si l’on devrait donc bien avoir droit à au moins trois livres, l’avenir de la série dépendra de la décision de Netflix, qui sera très certainement basée sur les audiences de la première saison. Miller et Wheeler n’ont donc plus qu’à espérer que la série marche bien.

La potentielle deuxième saison de Cursed sera basée sur le deuxième livre

Thomas Wheeler a aussi confirmé que l’histoire de la deuxième saison de Cursed, si elle venait à voir le jour, serait basée sur le deuxième livre :

La première saison de Cursed couvre globalement tout le premier comic. On couvre plus ou moins la même histoire. Même si dans la série, on explore un peu plus les personnages, ils ont des backstories qu’on ne voit pas dans les livres. Je dis souvent que la série et les comics sont très proches, mais pas tout à fait les mêmes. Ils sont complémentaires.

On peut donc imaginer que si la série arrive jusque-là, la troisième saison sera basée sur le troisième livre, et ainsi de suite si les auteurs décident d’en faire d’autres.