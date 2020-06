Cursed : Netflix dévoile le teaser épique de la série avec Katherine Langford

Netflix a dévoilé la bande-annonce de leur nouvelle série, "Cursed". La série qui a pour actrice principale Katherine Langford sera disponible le 17 juillet sur la plateforme.

Netflix revisite la légende du Roi Arthur avec Cursed

Les nouveautés sur Netflix se font toujours tout aussi nombreuses et ce mois de juillet risque de ne pas être différent. La plateforme a dévoilé la bande-annonce de leur nouvelle série, Cursed, avec Katherine Langford. (à regarder ci-dessus) La série est décrite comme une réinvention de la légende du Roi Arthur. L'histoire est vécue cette fois à travers les yeux de Nimue, une jeune fille destinée à devenir la Dame du lac. Celle-ci partira à la quête de l’épée ancienne Excalibur et trouvera un partenaire en Arthur, un mercenaire. Tous les deux partiront aussi à la recherche d’un certain Merlin...

Réalisée par Peter Mullan et Zetna Fuentes, la série est basée sur le comics Cursed: la rebelle, écrit par Tom Wheeler et illustré par Frank Miller. Au casting de cette adaptation, on retrouve Katherine Langford, Devon Terrell dans le rôle d’Arthur et Gustaf Skarsgård dans le rôle de Merlin.

Cursed ou le retour de Katherine Langford sur Netflix

Avec des plans à 360 degrés et le tout en slow-motion, le teaser de Cursed ne dévoile pas grand chose sur l’intrigue et mise tout sur le style. On peut quand même s’attendre à voir des épées, de la violence et des plans séquences dignes d’un vrai film d’action. La recette est réunie pour faire de cette série une vraie aventure épique.

A la tête de cette aventure, Katherine Langford. L’actrice de 24 ans a été révélée sur Netflix dans la série 13 Reasons Why il y a maintenant 3 ans. Elle jouait Hannah Baker, une jeune adolescente au coeur d’un scandale dans son lycée quand elle met fin à ses jours. Après des succès dans les films Love, Simon ou plus récemment Knives Out, Katherine Langford revient à Netflix, là où elle a fait ses débuts. Une reconnaissance pour la jeune actrice australienne.

Netflix fait le plein de séries et de films fantasy ces derniers temps. Reste à voir si Cursed obtiendra le succès attendu. Réponse le 17 juillet.