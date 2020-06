Cursed : nouvelle bande-annonce pour la série Netflix avec Katherine Langford

Alors que la sortie de "Cursed - La Rebelle" se rapproche, Netflix vient d’en dévoiler une nouvelle bande-annonce. La série portée par Katherine Langford sera disponible à partir du 17 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Cursed ?

L’histoire de Cursed est une relecture du mythe du roi Arthur, basée sur le livre de Frank Miller et Thomas Wheeler. Elle est centrée sur Nimeu, une adolescente ayant échappé au massacre de son village. Avant de mourir, sa mère la charge de remettre l’épée du pouvoir à Merlin, le redoutable sorcier. Accompagnée du mercenaire Arthur, et alors qu’elle sent grandir en elle le pouvoir de l’épée, elle part alors à sa recherche. Frank Miller et Thomas Wheeler ont créé la série Netflix, adaptant leur propre œuvre. Cursed est portée par Katherine Langford, qui y joue Nimeu. Devon Terrell y incarne Arthur, et Gustaf Skarsgård prête ses traits à Merlin. Parmi les autres seconds rôles, la distribution compte aussi Daniel Sharman, Matt Stokoe, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin ou encore Peter Mullan.

Que montre la nouvelle bande-annonce ?

Le nouveau trailer de Cursed introduit le passé récent de l'héroïne de la série, dont le village a été massacré par de violents religieux menés par le père Carden, incarné par Peter Mullan. On peut entendre ce dernier présenter la mission de ses hommes, à savoir exterminer tous ceux possédant des pouvoirs magiques. Nimeu se retrouve donc en fuite, et on la voit être chargée par sa mère d’apporter l’épée du pouvoir à Merlin. Elle pousse alors Arthur à l’accompagner dans son périple. On apprend aussi dans ces nouvelles images que Merlin, privé de sa magie depuis la perte de l’épée, est encouragé à la récupérer. Ses intentions envers Nimeu ne semblent pas si amicales, et il faudra voir dans quel camp le sorcier se situera dans l’intrigue.

Cursed promet d’être rempli d’action

La deuxième partie de la bande-annonce de Cursed promet une série remplie d’action. Nimeu devrait prendre la place d’Arthur par rapport à la légende, et conduire son peuple à se battre contre ceux qui menacent de tous les exterminer. Il n’y aura a priori pas de quête du Graal dans cette relecture du mythe, mais plutôt un combat plus classique contre un ennemi commun. En cela, cette nouvelle version de l’histoire se rapprochera sans doute plus du Roi Arthur de Guy Ritchie, sorti en 2017 et porté par Charlie Hunnam, que d’autres adaptations. Il faudra donc attendre le 17 juillet prochain sur Netflix pour découvrir ce que les créateurs de Cursed ont prévu comme originalités dans la nouvelle histoire.