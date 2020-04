Cyborg dans Titans ? Ray Fisher répond !

L'acteur Ray Fisher, qui interprète Cyborg dans « Justice League », doute que le personnage rejoigne l'équipe des Titans. De toutes façons, il ne sait pas vraiment ce que l'avenir réserve à son personnage.

En 2017, à l'occasion de Justice League, le DC Extended Universe introduit un nouveau personnage célèbre de l'écurie DC. Zack Snyder décide en effet d'incorporer Cyborg à l'équipe culte. Pour l'occasion c'est le jeune acteur Ray Fisher qui campe cette figure emblématique du catalogue DC. Normalement, ce héros est censé revenir dans son propre film solo, mais le projet semble abandonné. Warner Bros n'en donne en tout cas aucune nouvelle. Alors quel est l'avenir de Cyborg ?

Cyborg chez les Titans ?

Lors d'un live Twitch, Ray Fisher a exprimé son opinion sur l'avenir de Cyborg au sein du DCEU. Il s'est attardé plus largement sur l'ensemble du DCEU, et sur sa présence dans Justice League. Il révèle d'ailleurs qu'il n'a toujours pas vu le mystérieux Snyder Cut du film. Certains fans ont demandé à Ray Fisher s'il allait rejoindre les Titans. En effet, ce héros mi-homme, mi-machine, est un membre récurrent des Titans, une équipe super-héroïque emmenée par Robin. En réponse à cette question légitime, Ray Fisher est resté assez évasif, mais doute que cela soit possible :

Je pense que ma version de Cyborg va rester avec la Justice League. Pour sûr. Je pense que c'est une version différente de Cyborg. Je ne le vois pas rejoindre l'équipe des Titans pour le moment. Mais vous savez, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.

Joivan Wade dans "Doom Patrol"

Malheureusement pour Ray Fisher, la production de Justice League 2 semble au point mort. Warner Bros n'a pas communiqué sur ce projet depuis la sortie du premier film, et on se demande si cette suite est encore d'actualité. Et son film en solo a l'air d'être tombé aux oubliettes. Donc son avenir dans le DCEU semble légèrement compromis. De toute manière, il n'y a pas franchement plus d'espoir du côté des Titans. Parce que si Cyborg devait rejoindre le show, ce serait sûrement la version de Joivan Wade, présente dans la série spin-off Doom Patrol. C'est d'ailleurs certainement ce qui est prévu à terme par Warner Television, qui a tout intérêt à ramener ce Cyborg dans Titans.

Pour rappel, Cyborg est un personnage central de l'univers DC Comics. Il est créé en 1980 par Marv Wolfman et George Pérez. Victor Stone est un jeune afro-américain mutilé par une créature extra-dimensionnelle. Son père, qui est brillant scientifique, parvient à le sauver en lui incorporant de nombreuses améliorations technologiques faisant de lui un cyborg. Une situation qui déplaît profondément à Victor. Pourtant ce dernier va apprendre à s'accepter en devenant un des plus grands héros de la Terre, rejoignant des équipes prestigieuses comme la Justice League ou les Titans.