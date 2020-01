Da Vinci Code : la série prequel sur Robert Langdon se précise

Vous avez aimé ? Partagez :

Robert Langdon, la star des romans de Dan Brown et des films Da Vinci Code, Ange et Démons et Inferno dans lesquels il était interprété par l’immense Tom Hanks, va bientôt revenir en série sur NBC. Il s’agira plus précisément d’un préquel qui reviendra sur la jeunesse de Langdon.

Les aventures de Robert Langdon, le célèbre professeur de symbologie de l’université d’Harvard, passionnent depuis plusieurs années des millions de fans à travers le monde. Il y a d’abord eu les romans de Dan Brown : Anges et Démons et Da Vinci Code, dont le dernier a été un véritable best seller dès sa sortie en 2003, ce qui a conduit à son adaptation cinématographique en 2006, qui a, à son tour connu un grand succès avec plus de 760 millions de dollars de recettes.

Le public étant friand des mystérieuses aventures de Robert Langdon, interprété au cinéma par Tom Hanks, qu’il est revenu sur grand écran à deux reprises : Anges et Démons en 2009 et Inferno en 2016. Hélas, ces deux suites ne sont pas parvenues à égaler le succès de Da Vinci Code, ce qui n’a pas empêché Dan Brown de lui offrir deux autres aventures sur papier : Le Symbole perdu (2009) et Origine (2017).

Robert Langdon : la série prequel arrive

Après avoir squatté le grand écran, notre cher Robert Langdon trustera bientôt le petit, puisque le projet de série annoncé à l’été 2019 vient d’obtenir le feu vert de la part d’NBC qui a officiellement commandé un pilote. Ce projet, baptisé tout simplement Langdon, sera en réalité un prequel dans lequel le jeune Robert Langdon devra secourir son mentor, Peter Solomon, victime d’une conspiration franc-maçonnique dans la ville de Washington D.C. Si vous avez lu les romans de Dan Brown, vous aurez compris qu’il s’agit de la transposition de l’intrigue du Symbole Perdu qui mettra en scène un tout jeune Langdon, alors encore étudiant à Harvard.

Ça sera la première fois que le personnage sera interprété par un autre acteur que Tom Hanks. Aucune information de casting n’a cependant encore été dévoilée.

Pour les puristes, sachez que Dan Brown sera impliqué dans le projet puisqu’il en sera le producteur exécutif, tout comme Ron Howard.