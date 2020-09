Dad stop embarrassing me : Jamie Foxx dans une série Netflix

Jamie Foxx revient à la télé dans "Dad stop embarrassing me", une série sur Netflix inspirée de sa vie privée et de sa relation avec sa fille Corinne.

Dad stop embarrassing me : inspiré de faits réels

Selon nos confrères de Deadline, Netflix a donné son feu vert à la production de Dad stop embarrassing me. Cette série comique mutli-caméras s'inspire de la relation père/fille entre Jamie Foxx et Corinne Foxx. L'acteur tiendra le rôle principal du show. Kyla-Drew (The Good Doctor, Jessie) jouera sa fille.

A leurs côtés, nous retrouverons David Alan Grier (Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire), Porscha Coleman (Entourage, Ballers), Jonathan Kite (2 Broke Girls, Black Dynamite: The Animated Series), Heather Hemmens (Roswell: New Mexico, If Loving You Is Wrong), et Valente Rodriguez (Happily Divorced, Une famille du tonnerre).

La production de la série était initialement prévue pour février avant que la pandémie de Covid-19 ne sévisse. Le showrunner original, Jim Patterson a récemment quitté le projet. Bentley Kyle Evans (Martin, The Jamie Foxx Show), embauché au départ en tant que consultant, le remplacera en tant que producteur exécutif et showrunner. Tous les épisodes de la série seront mis en scène par Ken Whittingham (Brooklyn Nine-nine, Black-ish, Grace & Frankie).

Retour à la case télé

Jamie Foxx est aujourd'hui une des plus grandes stars du cinéma américain. Ses prestations dans Django Unchained, Collateral ou Jarhead : la fin de l'innocence ont fortement marqué les esprits. Sa performance en Ray Charles dans Ray lui a même valu, à juste titre, un Oscar du meilleur acteur.

Pourtant, l'acteur américain au départ connu le succès en apparaissant à la télévision. Tout d'abord en s'invitant dans quelques épisodes de Roc. Puis dans l'émission à sketchs In living colors, créé par Keenen Ivory Wayans. Jamie Foxx en était une des superstars.

Ce succès lui a ouvert les portes de sa propre série The Jamie Foxx show. Il y incarnait Jamie King, un acteur débutant venu à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le divertissement. Pour subvenir à ses besoins, il travaille dans l'hôtel familial, tenu par sa tante et son oncle. Diffusé entre 1996 et 2001, le show tiendra 5 saisons et 100 épisodes.

Jamie Foxx reviendra donc très bientôt à ses premiers amours dans Dad stop embarrassing me.