"Tu dois arrêter de faire ça" : l'actrice de Star Wars The Acolyte recadrée sur le tournage

Présente dans la série "Star Wars : The Acolyte", l'actrice Dafne Keen a eu du mal à cacher son enthousiasme durant le tournage. À tel point qu'il fallait la reprendre sur le plateau.

Dafne Keen, de mutante à Jedi avec Star Wars : The Acolyte

The Acolyte est la nouvelle série Star Wars de Disney+. Lancé sur la plateforme le 5 juin en France, le show présente de nouveaux visages dans l'univers de la saga. L'histoire se déroulant près de 200 ans avant les films. Parmi les acteurs principaux, on retrouve Lee Jung-jae (Maître Sol), la star de Squid Game, et Amandla Stenberg (Mae et Osha), vue dans la saga Hunger Games (2012 et 2013) ou la série Netflix The Eddy (2020). À leurs côtés, le public a également pu retrouver Dafne Keen (Jecki).

Cette dernière avait été révélée à 12 ans, en 2017, dans Logan, avec Hugh Jackman dans son rôle culte de Wolverine. Elle a ensuite tenu le premier rôle de la série His Dark Materials : À la croisée des mondes (2019-2022) pendant trois saisons. La revoilà donc toujours sur le petit écran avec The Acolyte. Il faut néanmoins faire un petit effort pour la reconnaître puisque son visage est caché derrière un maquillage, des cheveux blancs et des petites cornes.

Dafne Keen - Star Wars : The Acolyte ©Disney+

Pour beaucoup de jeunes comédiens, participer à une œuvre de l'univers de Star Wars est une expérience particulière. Un rêve de gosse pour ceux qui ont pu grandir en regardant les films imaginés par George Lucas ou la trilogie de Disney. Pour Dafne Keen, tourner dans une série comme The Acolyte et incarner une Jedi a logiquement été un moment très excitant. Lors d'une interview donnée à EW, l'actrice racontait qu'elle avait adoré l'expérience, mais s'était montrée un peu trop enthousiaste.

Dafne Keen était un peu trop enthousiaste

En effet, durant le tournage, Dafne Keen a eu l'occasion de manier un sabre laser. Plus d'une fois, l'actrice aurait mis un peu de côté son professionnalisme et se serait mise à imiter le fameux bruit de l'arme des Jedi. Comme tous les fans ont déjà pu faire dans leur jeunesse. Et comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant, qu'elle "jouait avec des bâtons dans la rue en imaginant tenir un sabre". Sauf que sur un plateau et au moment de filmer, c'est évidemment à éviter.

On m’a souvent reproché de faire (le bruit avec ma bouche). Les premières fois, je le faisais et on me reprenait à chaque fois en disant : "Tu dois arrêter de faire ça".

Lorsqu'elle ne faisait pas le bruit du sabre laser devant la caméra, Dafne Keen se montrait trop souriante, oubliant presque son personnage et la scène à filmer.

Je n'arrêtais pas de sourire. J'étais tellement excité, et quelqu'un venait sans cesse me voir pour me dire : "Dafne, tu dois arrêter de sourire. Tu te bats contre quelqu'un". Et je disais : "Oh ouais, je suis désolé, mais c'est tellement amusant, j'adore ça".

