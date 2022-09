Dahmer : le succès hallucinant de la série Netflix

Jeffrey Dahmer surnommé "le cannibale de Milwaukee" est un des serial killers les plus tristement célèbres au monde. Ryan Murphy lui a consacré une série, disponible sur Netflix depuis le 21 septembre. Et elle connaît un succès fulgurant.

Dahmer : Ryan Murphy frappe à nouveau

Le tueur en série américain Jeffrey Dahmer est tristement célèbre pour avoir assassiné 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. En raison de ses crimes particulièrement atroces, il fut surnommé "le cannibale de Milwaukee".

Pendant plus d'une décennie, il a réussi à échapper à la police, avant d'être condamné à la prison à vie. Une peine qu'il n'a finalement jamais effectuée puisqu'il a été assassiné par un co-détenu en 1994. C'est ce personnage, aussi terrifiant que fascinant que Ryan Murphy a décidé d'explorer dans sa nouvelle série, en ligne depuis le 21 septembre dernier sur Netflix.

Depuis son contrat à 300 millions de dollars avec la plateforme signé en 2017, le showrunner ne s'arrête plus. Ainsi, il a signé les séries (et le film) The Politician, Ratched, Halston, The Prom et Dahmer. Et cette dernière rencontre un succès fou.

N°1 partout dans le monde

Depuis sa mise en ligne le 21 septembre dernier, la série sur Jeffrey Dahmer connaît un immense succès. En effet, elle s'est hissée en tête des programmes les plus regardés de la plateforme dans 92 pays dont la France. Mais ça n'est pas tout.

Jeffrey Dahmer (Evan Peters) - Dahmer © Netflix

Comme le dévoile Deadline, la série cumule plus de 196 millions d'heures de visionnage. Seulement quatre programmes ont réussi à faire mieux : Squid Game, All of Us Are Dead, Bridgerton saison 2 et Stranger Things saison 4. Un exploit d'autant plus grand que la promotion autour du programme emmené par Evan Peters a démarré très tard, avec la mise en ligne de la première bande-annonce seulement cinq jours avant la date de diffusion.

Un succès qui ne fait pas que des heureux

Quelques jours seulement après la mise en ligne de Dahmer, des familles de victimes du tueur en série se sont insurgées contre le programme. Elles déplorent un voyeurisme malsain à l'égard de l'assassin, et surtout une empathie autour de la création de son personnage. En outre, elles se désolent de ne pas avoir été consultées, alors que certains membres apparaissent dans la série.