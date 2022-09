Dahmer : Netflix corrige ce détail problématique

La série Netflix sur le tueur en série Jeffrey Dahmer connaît un énorme succès sur la plateforme. Malgré ça, plusieurs polémiques ont vu le jour, dont une qui a finalement conduit le géant du streaming à réagir.

Dahmer : succès monstre pour la série Netflix

Les programmes de true crime passionnent les spectateurs. Netflix l'a bien compris et multiplie depuis quelques temps déjà les documentaires et séries sur ce sujet. Dernièrement, c'est un des serial killers les plus connus au monde qui a eu droit à sa propre série : Jeffrey Dahmer. Ce dernier est tristement célèbre pour avoir sauvagement assassiné dix-sept jeunes hommes aux États-Unis entre 1978 et 1991. La nature particulièrement abjecte de ses crimes lui a valu le surnom de "cannibale de Milwaukee".

C'est le très prolifique Ryan Murphy (American Horror Story) qui a créé la série en collaboration avec Ian Brennan. Et pour incarner le tueur en série, c'est Evan Peters (collaborateur régulier de Ryan Murphy) qui a été choisi. Une interprétation bluffante qui a été saluée par les abonnés Netflix.

En seulement 5 jours, la série s'est hissée en tête des programmes les plus regardés de la plateforme de streaming avec plus de 196 millions d'heures visionnées. Dahmer est classée numéro 1 dans 92 pays, dont la France et les États-Unis. Seulement quatre programmes ont réussi à faire mieux : Squid Game, All of Us Are Dead, Bridgerton saison 2 et Stranger Things saison 4.

Netflix corrige un détail polémique

Quelques heures après la mise en ligne de la série, Netflix a dû faire face à une première polémique. En effet, certaines familles de victimes de Jeffrey Dahmer sont montées au créneau pour dénoncer un fétichisme morbide autour du serial killer. Elles ont également regretté de ne pas avoir été consultées alors que certaines d'entre elles apparaissent dans la série. C'est notamment le cas de Rita Isbell, soeur d'une des victimes. Mais ça n'est pas tout.

En effet, la série était catégorisée "LGBTQ" sur la plateforme. Un choix qui a suscité l'indignation chez de nombreux abonnés comme le révélait le Los Angeles Times. D'ordinaire, ce tag est utilisé lorsque des programmes mettent en avant des individus issus de la communauté LGBTQ de manière positive, ce qui n'est évidemment pas le cas avec Jeffrey Dahmer.

Ainsi, après avoir été interpellé sur les réseaux sociaux, Netflix a finalement retiré le tag "LGBTQ".