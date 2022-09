Dahmer : un trailer choc pour la série Netflix sur le cannibale de Milwaukee

Découvrez la bande-annonce macabre de la série "Dahmer" consacrée au sérial killer que l'on surnommait "le cannibale de Milwaukee". Créée par Ryan Murphy (American Horror Story) elle arrivera sur Netflix le 21 septembre. On découvrira Evan Peters dans le rôle principal.

Jeffrey Dahmer : la série Netflix de Ryan Murphy se dévoile

Entre 1978 et 1991, le tueur en série américain Jeffrey Dahmer a assassiné dix-sept jeunes hommes. Ses crimes étaient particulièrement terrifiants puisqu'il y a eu de la nécrophilie et du cannibalisme, ce qui lui a valu qu'on le surnomme le "cannibale de Milwaukee". Pendant plus de dix ans, il est parvenu à échapper à la police, bien que cette dernière l'ait condamné pour des plus petits délits. Lors de son arrestation en 1991, il a écopé de 957 ans de prison. Peine qu'il n'a jamais effectuée en totalité puisqu'il a été assassiné par un co-détenu en prison en 1994.

Evan Peters dans la série Dahmer © Netflix

C'est ce personnage aussi terrifiant que fascinant que Ryan Murphy (American Horror Story) a décidé de disséquer dans sa nouvelle série. Disponible le 21 septembre prochain sur Netflix, elle met en scène Evan Peters dans la peau du serial killer.

En plus de découvrir son modus operandi particulièrement macabre, la série évoquera également l'incompétence de la police de l'époque, qui a permis au tueur en série de continuer ses crimes. Elle explorera également des points de vue inédits.

La transformation d'Evan Peters

Dahmer contient dix épisodes, qui couvriront ses jeunes années au lycée jusqu'à sa mort à l'âge de 34 ans. Evan Peters s'est donc transformé physiquement pour coller au personnage à travers le temps. Un rôle qui lui faisait peur au départ (via Netflix Queue):