Daisy Jones & The Six : Sam Claflin rejoint la série Amazon

« Daisy Jones and The Six », phénomène littéraire de 2019, est en cours d’adaptation par Amazon. Ce drame sur fond de rock’n roll se dévoile… Et l’interprète du rôle principal masculin vient de tomber : il s’agit de Sam Claflin.

Sam Claflin intègre le casting de Daisy Jones & The Six, qui se définit comme un drame musical. Il campera Billy Dunne, leader charismatique d’un groupe de musique rock. Avec son physique enjôleur doublé d’un charme ravageur, l’acteur britannique ne devrait avoir aucun mal à rentrer dans la peau de ce personnage ambivalent.

Si vous n’arrivez pas à vous souvenir dans quel film vous avez pu le croiser, sachez que le trentenaire a tenu des seconds rôles dans Hunger Games ou encore Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence. Il a aussi porté le drame romantique Me Before You, accompagné d’Emilia Clarke. Claflin sera aussi à l’affiche du très attendu Enola Holmes, un film adapté des romans de Nancy Springer mettant en scène les enquêtes de la benjamine de famille du célèbre détective… Devinez d’ailleurs qui a été choisie pour interpréter la jeune Enola ? On vous le donne en mille, Millie Bobby Brown, incontournable Eleven dans Stranger Things.

Un emploi du temps chargé pour un comédien très demandé, donc !

Un show électrique

La série Daisy Jones & The Six tournera autour du succès fulgurant d’un groupe de rock comprenant Dunne et Daisy Jones (Riley Keough, vue dans Logan Lucky ou Mad Max : Fury Road). Toutefois, pas de happy end à l’horizon : il sera aussi question de leur rapide descente aux enfers. Plus précisément, on suivra la rencontre entre The Six, un groupe de rock traditionnel, et Daisy Jones, une artiste soliste. Rencontre qui ne tarde pas à faire des étincelles. Un album commun, véritable pépite, naît de cette collaboration incongrue. Mais très vite après, le groupe se sépare à jamais…

Un programme qui déchaîne les passions : Amazon en a commandé 13 épisodes avant même la parution du livre… Daisy Jones and the Six sera produite par Reese Witherspoon sous couvert de sa prolifique société, Hello Sunshine. La comédienne a adoré ce roman au style atypique : elle l’avait même sélectionné pour son book club…

La série devrait donc mêler nostalgie, trahisons et triangles amoureux dans l’univers du rock… Excitant, non ?