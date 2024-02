"Je suis à peine dans ce p***** de show" : Dakota Johnson a détesté jouer dans cette série culte

La présence de Dakota Johnson dans le final de "The Office" n'est pas mémorable, mais plutôt de l'ordre de l'anecdote. L'actrice n'a pas apprécié cette expérience.

Dakota Johnson, une apparition furtive dans The Office

C'est en 2015 que Dakota Johnson a été révélée, grâce à Cinquante nuances de Grey, premier opus de la trilogie Fifty Shades. Avant cela, la comédienne avait participé à de nombreuses productions dans des rôles très secondaires. Comme avec The Social Network (2010) ou dans 21 Jump Street (2012). C'est aussi du côté des séries qu'elle a pu s'illustrer en tenant le rôle principal de Ben and Kate (2012-2013). Mais il ne s'agit pas de l'unique show auquel la comédienne a pu participer puisqu'elle apparaît aussi dans l'épisode final de The Office (2013).

Si la comédie portée par Steve Carell est devenue culte, la présence de Dakota Johnson dedans n'est pas ce qu'il y a eu de plus mémorable. On peut l'apercevoir très rapidement dans le dernier épisode de la série, soit en arrière plan, soit lors d'une rapide conversation avec Oscar (Oscar Nuñez). Sa présence aurait dû être plus importante mais plusieurs scènes du final ont été coupées, dont certaines avec la star de Madame Web.

"Le pire moment de ma vie"

Visiblement, Dakota Johnson n'a pas vraiment apprécié cette expérience. Pourtant, elle était d'abord une fan de la série et avait très envie d'y participer. Mais sur le plateau, les choses n'ont pas été très joyeuses pour elle, comme elle l'a expliqué lors du Late Night With Seth Meyers (vidéo en fin d'article). D'abord, car au lieu de venir seulement pour une demi-journée, elle a dû rester deux semaines, pour au final n'apparaître quasiment pas.

Honnêtement, c'était le pire moment de ma vie. (...) J'y suis resté deux semaines et je suis à peine dans ce putain de show.

Un ressentiment qui va avec l'ambiance particulière sur le tournage, alors que la série s'apprêtait à s'arrêter après neuf saisons. Forcément, les acteurs réguliers, présents depuis les débuts de The Office, n'étaient pas très enthousiastes et Dakota Johnson en a fait les frais.

Ils étaient tristes. Et il y avait une dynamique étrange après 10 ans. Certaines personnes ne se parlaient pas, et j'arrivais en mode : "Hahaha ! Je suis trop contente d'être ici !". Mais personne ne voulait me parler. Personne n'en avait rien à foutre. (...) Et moi j'étais à l'arrière-plan de toutes ces scènes, en train de faxer des choses.

Dakota Johnson - The Office ©NBC

Ce n'est pas la première fois que Dakota Johnson évoque cette expérience difficile sur The Office. Auprès de Vanity Fair, elle était revenue sur cet événement en 2022. Elle ajoutait à l'époque avoir eu le sentiment de s'être "incrustée à la fête d'anniversaire de quelqu'un". Forcément, alors qu'un reboot de The Office serait en développement, on n'imagine pas Dakota Johnson revenir pour un caméo si ce projet parvient à se faire.

L'intégralité de son interview avec Seth Meyers est à découvrir ci-dessous :