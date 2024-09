C'est un des animes les plus attendus de l'année, il arrive bientôt sur Netflix, ADN et Crunchyroll

Après une sortie en salles, l'anime "DAN DA DAN" arrive bientôt sur les plateformes de streaming ADN, Crunchyroll et Netflix. Une série très attendue à découvrir cet automne.

C'est quoi DAN DA DAN ?

Si vous aimez les mystères et les phénomènes paranormaux traités avec humour et une touche de romance adolescente, DAN DA DAN est fait pour vous ! Ce prochain anime est particulièrement attendu après le succès du manga créé par Yukinobu Tatsu. Publiée depuis 2021 sur la plateforme de lecture en ligne Shōnen Jump+ (et Crunchyroll en version française), l'œuvre n'a pas tardé à faire parler d'elle. Quatre mois après son lancement, 22 millions de vues ont été cumulées sur la plateforme. Depuis, ce chiffre a grimpé à 370 millions de vues. Un véritable phénomène qui ne se limite pas au Japon. En France, le lancement du manga avait été accompagné d'un événement exceptionnel. Durant deux jours, une maison hantée avait ouvert ses portes (les 7 et 8 octobre 2022) et proposait aux visiteurs de choisir entre échapper à des aliens ou faire face à des esprits.

DAN DA DAN mélange judicieusement les deux genres de la science-fiction et de l'horreur. L'histoire suit deux lycéens qui ont deux visions totalement différentes. Momo est persuadée que les fantômes existent, mais pas les extraterrestres. Tout l'inverse de son camarade Okarun. Pour savoir qui a raison, ils décident de se rendre dans des lieux associés à l'occulte et au surnaturel. Sauf qu'ils découvriront vite qu'aucun des deux n'a tort...

L'anime arrive sur toutes les plateformes

Le succès de DAN DA DAN a motivé le studio Science Saru (Devilman) à produire une adaptation en anime. Les premiers épisodes ont déjà été diffusés en salles le 7 septembre sous le titre DAN DA DAN: First Encounter. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu découvrir le début de la série lors de ces projections, il sera bientôt possible de se rattraper. La plateforme ADN, chargée de produire la version française, a annoncé le lancement de DAN DA DAN le 3 octobre prochain. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas que les abonnés de ce service de streaming qui pourront en profiter. DAN DA DAN rejoindra aussi le catalogue Crunchyroll cet automne, et celui de Netflix. De quoi garantir le succès de l'anime en France

Pour patienter et vous faire une idée, voici la bande-annonce très colorée de DAN DA DAN :