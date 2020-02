Dane DeHaan est un sociopathe dans le trailer de la série The Stranger

Dane DeHaan joue un sociopathe dans la nouvelle série d’horreur de Quibi, The Stranger. Découvrez le trailer inédit ici !

Certaines personnes pensent que les histoires les plus effrayantes sont celles les plus ancrées dans la réalité. Eh bien cette hypothèse est encore une fois mise en action avec la nouvelle série The Stranger.

La série inédite de la plateforme de vidéo Quibi met en scène Maika Monroe (It Follows) dans le rôle d’une conductrice “type” Uber qui est poursuivie par un passager qui se révèle être un serial killer sociopathe. Ce dernier étant joué par Dane DeHaan, que l’on a pu voir dans Valérian et la Cité des Milles Planètes.

A quoi s’attendre exactement ?

Dans ce trailer à l’ambiance sombre et terrifiante, une jeune femme prénommée Clare conduit un jeune homme dans les vallées d’Hollywood. Pendant le trajet, il lui avoue avoir tué une femme et la menace de la tuer si celle-ci ne lui raconte pas une histoire. S’ensuit une traque entre chauffeur et passager dans la ville de Los Angeles qui promet de donner la chair de poule.

Dane DeHaan a une filmographie déjà bien remplie à 34 ans mais s’était encore peu aventuré dans le monde des séries. Quant à sa co-star Maika Monroe, elle a su se faire connaître grâce à son rôle dans It Follows, un film d’horreur très apprécié des critiques sorti en 2014. Se joint aussi au casting Avan Jogia (Victorious).

Aux commandes de cette série on retrouve Veena Sud. La réalisatrice est une habituée des histoires d’horreur au caractère psychologique puisque c’est elle qui est derrière The Killing ou plus récemment Seven Seconds sur Netflix.

La plateforme Quibi (abréviation de “Quick Bites”) quant à elle, aura son propre lancement le 6 avril 2020. Nouvelle sur le marché du streaming, la plateforme a déjà le soutien de nombreux investisseurs mais aussi beaucoup de projets en développement.

Regardez le trailer pour The Stranger, à voir sur Quibi prochainement.