Daniel Craig traumatise l’équipe du Saturday Night Live dans un spot hilarant

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’interprète de James Bond sera de nouveau l’hôte du Saturday Night Live ce samedi 7 mars. Une courte vidéo teasant l’événement a été dévoilée. Dans celle-ci, très drôle, l’acteur y martyrise les membres de l’émission sans raison apparente.

Absent depuis 2012 de l’émission humoristique très populaire aux États-Unis, Daniel Craig y fera son retour ce samedi pour en présenter le nouvel épisode. Une vidéo hilarante dans laquelle l’acteur présente son expérience sur le plateau de l’émission a été dévoilée sur le compte Twitter du SNL. On y découvre l’acteur s’adressant directement à la caméra, expliquant qu’il apprécie l’expérience car elle lui permet de s’essayer à de nouvelles choses par rapport aux rôles qu’on lui propose dans des films.

Mais, dans le style très second degré de l’émission, la vidéo montre ensuite Daniel Craig à différents endroits des coulisses de l’émission, croisant plusieurs membres du staff du SNL. Se montrant dans un premier temps très sympathique, il se met soudainement à les brutaliser sans raison apparente (vidéo ci-dessous).

Un Daniel Craig qui ne semble pas pouvoir se détacher de James Bond

On le voit d’abord en pleine discussion avec un membre de l’équipe, expliquant qu’il est prêt à faire n’importe quoi pour l’émission, avant qu’un autre comédien ne l’approche pour le saluer. Lorsque celui-ci lui tape amicalement sur l’épaule, Craig se retourne soudainement pour lui faire une clé de bras.

Daniel Craig has so much fun when he's here. pic.twitter.com/D55sQNjsBI — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 4, 2020

Un peu plus tard, le Britannique, salué par une autre comédienne, la frappe également sans aucune raison après s’être dit content de la voir. Daniel Craig traumatise ensuite un autre membre de l’équipe, lui faisant de nouveau une clé de bras en le forçant à lui avouer pour qui il travaille.

Tous ces moments sont entrecoupés de passages où l’acteur, assis tranquillement, s’adresse à la caméra, avouant notamment que l’émission lui permet de « montrer aux gens que je ne suis pas que le personnage de James Bond ».

Ces démonstrations de force font évidemment référence à son personnage de James Bond. La version de l’agent secret proposée par Craig est régulièrement considérée comme la plus musclée de la saga. L’émission humoristique s’amuse donc ici du côté physique de l’acteur, qui contraste avec ce qu’il raconte à la caméra. Ce clip nous promet d’autres moments hilarants dans l’épisode de samedi.

Daniel Craig pourra être vu pour la dernière fois dans le costume de l’agent secret le plus célèbre du monde dans Mourir peut attendre, le 25ème épisode de la franchise James Bond. On apprenait récemment que la sortie du long-métrage, initialement prévue pour le 8 avril prochain, avait été repoussée en novembre, à cause de l’impact du coronavirus sur les fréquentations des salles.