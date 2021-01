Danny Boyle prépare une série sur un Sex Pistols avec Maisie Williams

Danny Boyle signera la réalisation des 6 épisodes de "Pistol", une mini-série basée sur la vie de Steve Jones, le guitariste du groupe culte les Sex Pistols.

Sex Pistols : en plein dans les bijoux de la couronne

Au début des années 70, plusieurs styles façonnent le monde de la musique en Angleterre. On y voyage du hard-rock de Led Zeppelin au prog-rock de Yes en passant par la pop des Ex-Beatles. En 1975, un groupe va pourtant mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en inventant le mouvement punk : les Sex Pistols !

Ce quatuor est formé de Johnny Rotten au chant, Steve Jones à la guitare, Paul Cook à la batterie et Sid Vicious à la basse. Adepte du No futur, la joyeuse troupe de détraqués va faire vriller le Royaume-Unis avec ses manières de sales gosses. N'hésitant pas à égratigner la pourtant sacrosainte famille royale, les Sex Pistols chantent God save the queen en 1977 et s'attaquent à la monarchie.

Les Sex Pistols ©Wikipédia

Ils vivent cependant une carrière éphémère, ne sortant qu'un seul album, Never Mind The Bollocks, Here's the Sex Pistols. Cette apparition foudroyante mais digne d'une étoile filante marque néanmoins l'histoire de la musique. Les membres sont des modèles de folie avec leur façon de vivre Sex, drugs and rock'n'roll. Un cocktail qui sera fatale au bassiste Sid Vicious qui meurt en 1979 d'une overdose à tout juste 21 ans.

Avec une telle trajectoire, il est étonnant que la carrière des Sex Pistols n'ait pas eu droit à de plus nombreuses adaptations. Seul Sid & Nancy d'Alex Cox s'est aventuré sur le chemin en 1986. Il revenait justement sur la vie de Sid Vicious (Gary Oldman) et sa romance avec Nancy Spungen (Chloe Webb), faite d'excès, de violence et d'absorption de stupéfiants en tout genre. Après une mise de côté du sujet pendant 35 ans, nous apprenons aujourd'hui qu'une mini-série est en préparation.

Danny Boyle connait la musique

Selon nos confrères de Deadline, Danny Boyle a signé avec la chaîne FX pour mettre en scène une mini-série basée sur les mémoires de Steve Jones, le légendaire guitariste des Sex Pistols. Cette biographie s'intitule Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Le réalisateur de Slumdog Millionaire dirigera et produira la série en six parties, intitulée Pistol.

Le show est créé par Craig Pearce, le scénariste de Moulin Rouge ! et coécrit par Frank Cottrell Boyce (24 Hour Party People). Toby Wallace, croisé dans Babyteeth et The Society, se glissera sous les traits de Jones. Les autres membres du groupe seront joués par Anson Boon (Crawl) pour Johnny Rotten, Louis Partridge (Enola Homes) pour Sid Vicious, Jacob Slater pour Paul Cook, et Fabien Frankel (The Serpent) pour Glen Matlock, premier bassiste des Pistols.

Maisie Williams - Two Weeks to live ©Sky

Maisie Williams, la star de Game of Thrones, sera de son côté Pamela Rooke, plus connue sous le nom de Jordan. Cette icône de la mode a lancé le style punk dans les 70's. Du côté du casting féminin, nous retrouverons également Sydney Chandler (Don't Worry, Darling) derrière la tignasse de Chrissie Hynde, et Emma Appleton (The Witcher) en muse Nancy Spungen.

Il s'agira de la deuxième collaboration entre FX et Danny Boyle, le réalisateur britannique ayant en effet déjà mis en scène plusieurs épisodes de la série Trust en 2018. Le tournage de Pistol commencera le 7 mars.