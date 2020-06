Dans les bois sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série policière ?

Le 12 juin, découvrez "Dans les bois", nouvelle série adaptée des œuvres de Harlan Coben, auteur émérite et prolifique de romans policiers.

La collaboration entre Netflix et l'auteur de polars à succès Harlan Coben se poursuit. Le romancier a ainsi signé un juteux contrat avec la plateforme et devrait voir pas moins de 14 de ses ouvrages adaptés pour le petit écran. Après de belles réussites telles que Ne le dis à personne, Une chance de trop ou encore Intimidation, place à Dans les bois, tout droit venue de Pologne. Basée sur l'ouvrage du même nom paru en 2007, on embarque dans une intrigue composée de deux timelines - 1994 et 2019. La principale différence entre le livre et la série réside dans le fait que le récit de l'écrivain Harlan Coben se déroule aux Etats-Unis.

Une nouvelle énigme du maître du roman policier

Le protagoniste du show est un procureur polonais, Pawel, qui réside à Varsovie. Son existence a été marquée par une tragédie, à savoir la disparition de sa sœur il y a 25 ans. Un sombre fait divers qui a défrayé la chronique. En effet, cette dernière et trois autres adolescents s'étaient volatilisés dans les bois alors qu'ils séjournaient dans un camps de vacances. Pour ne rien arranger, Pawel était à l'époque moniteur de la colonie. Et le plus étrange arrive, puisque deux corps avaient été retrouvés à l'époque. A l'inverse, sa sœur et un jeune homme sont depuis demeurés introuvables. Tout est remis en question quand, en 2019, le cadavre du troisième disparu refait surface.

L'espoir de revoir sa sœur en vie et d'enfin comprendre ce qui s'est passé renaît en Pawel, suite à cette macabre découverte. Envers et contre tous, il va dès lors tâcher de retrouver celle qu'il a perdue, inconscient du fait que de lourds secrets de famille pourraient bien lui mettre des bâtons dans les roues.

Six épisodes pour un puzzle addictif

Durant les six épisodes de la mini-série Dans les bois, suspense et angoisse sont de mise. Au casting, on retrouve Grzegorz Damiecki, aperçu dans La Liste de Schindler de Steven Spielberg. A ses côtés, Jacek Koman et Agnieszka Grochowska. Alors, plongerez-vous dans les méandres de cette affaire vieille de vingt-cinq ans, oscillant entre passé et présent ? Et, surtout, trouverez-vous le fin mot de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard ?

Harlan Coben aime mener le spectateur en bateau et jouer sur les retournements de situation. Une grande maîtrise des techniques du polar qu'on a pu aussi voir, hors des romans, dans ses deux créations originales, à savoir les séries The Five et Safe. Dans les bois ne devrait donc pas faire exception à la règle !

Découvrez ce thriller addictif et mystérieux, disponible le 12 juin sur Netflix.