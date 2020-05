Daredevil : Charlie Cox remercie les fans de la série pour leur soutien

L'acteur Charlie Cox remercie ses fans pour leur soutien dans la campagne #SaveDaredevil. Il campait en effet le justicier masqué dans la série Netflix « Daredevil » annulée. Les récentes rumeurs de sa présence dans « Spider-Man 3 » ont relancé le débat.

De 2015 à 2018, l'acteur Charlie Cox a interprété le super-héros Daredevil dans la série Netflix de Steven S. DeKnight et Drew Goddard. Un show relativement apprécié par les fans, connecté (de très loin) au Marvel Cinematic Universe (MCU) et qui s'inscrivait dans l'univers de The Defenders. Malheureusement, la série a été annulée après trois saisons.

Charlie Cox remercie ses fans

Après le rachat de la Fox par Disney, et la création de Disney+, Netflix a annulé toutes ses séries Marvel. Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage, The Defenders et Daredevil ont toutes été interrompues sans réellement d'explications. L'avenir de ces personnages et de ces franchises semblent définitivement sans espoir.

L'année dernière, les fans de Daredevil avaient lancé une pétition pour que la série soit relancée via la campagne #SaveDaredevil. Lors d'une interview avec Comicbook, Charlie Cox a officiellement remercié les membres de cette campagne de sauvetage :

Je voudrais juste remercier tous ces gens. Je ne sais pas si cette pétition va changer quelque chose, mais en tout cas cela signifie beaucoup pour de nombreuses personnes, et encore plus pour moi.

Dernièrement, les fans ont eu un regain d'espoir. Des rumeurs ont éclaté, affirmant que Charlie Cox allait peut-être apparaître dans Spider-Man 3. En effet, l'intrigue du film développera la fin de Spider-Man : Far From Home. Peter Parker est dorénavant un hors à loi et a besoin d'un avocat pour le défendre. Et l'univers Marvel compte deux avocats emblématiques qui sont en ce moment dans la tendance : Daredevil, mais également She-Hulk, qui aura bientôt sa propre série.

Il n'en fallait pas plus pour que les fans imaginent déjà le retour de Charlie Cox dans la peau de Matt Murdock, avocat le jour, justicier la nuit. Mais cette rumeur s'est avérée fausse, Daredevil n'apparaîtra pas dans Spider-Man 3. Ce qui donne encore plus de véracité à la théorie de She-Hulk.

Le Daredevil de Charlie Cox ne devrait pas revenir dans le MCU. Marvel Studios va certainement rebooter le personnage pour l'inclure correctement dans l'univers connecté, soit via un nouveau film, soit dans une nouvelle série sur Disney +. Affaire à suivre donc.