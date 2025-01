Daredevil est de retour dans la bande-annonce de la série Born Again

Matt Murdock va faire son grand retour sous les traits de Charlie Cox. Le super-héros sera au centre de "Daredevil : Born Again", qui fera partie de la phase 5 du MCU et dont le premier trailer vient d’être dévoilé.

Born Again, la nouvelle série sur Daredevil

Lancée en 2015, Daredevil a introduit Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle dont tous les autres sens sont décuplés, et qui se transforme en super-héros la nuit. Avec Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, la série a fait partie des quatre shows centrés sur des personnages Marvel à être diffusés sur Netflix. Les quatre principaux personnages de ces séries ont ensuite été réunis dans The Defenders.

De toutes ces séries, Daredevil a été la plus populaire. Sur Rotten Tomatoes, son score s’élève à 92% de la part de la presse et 89% parmi le public. Pourtant, le show créé par Drew Goddard a été annulé par Netflix en 2018. Depuis, le personnage incarné par Charlie Cox a fait quelques courtes apparitions dans Spider-Man : No Way Home, She-Hulk et Echo. Mais il sera bientôt au centre d’une nouvelle série, intitulée Born Again. Celle-ci se dévoile dans une première bande-annonce.

Matt Murdock retrouve Wilson Fisk dans la violente bande-annonce

Les fans prendront plaisir à retrouver Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock. Et ce dernier ne revient pas seul dans la bande-annonce de Daredevil : Born Again. Car celle-ci met en scène son face-à-face avec Wilson Fisk, toujours interprété par Vincent D’Onofrio. Ce dernier a changé de statut puisqu’il est désormais le maire de New York.

Le trailer dévoilé est aussi particulièrement violent. Il nous propose de nombreuses scènes d’affrontement sanglantes. Les images nous montrent aussi qu’après avoir abandonné le costume de Daredevil, Matt Murdock le reprend et se lance dans une quête de vengeance.

Moins de deux mois avant la sortie du show

Outre Daredevil et Wilson Fisk, plusieurs personnages vus dans la précédente série portée par Charlie Cox sont également de retour dans la bande-annonce de Born Again. On peut notamment y revoir Karen Page, le Punisher et Bullseye. Ils y sont toujours respectivement incarnés par Deborah Ann Woll, Jon Bernthal et Wilson Bethel.

Contrairement à la dernière série sur Daredevil, Born Again ne sortira pas sur Netflix. Elle arrivera plutôt sur Disney+, dans un peu moins de deux mois. Ses neuf épisodes d’environ une heure y seront visibles à partir du 5 mars prochain. La suite est d’ores-et-déjà en préparation, puisque Marvel a déjà officialisé une deuxième saison.