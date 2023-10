Daredevil : mauvaise nouvelle pour la série Marvel, on repart à zéro

Mauvaise nouvelle pour la future série "Daredevil : Born Again". En effet, on vient d’apprendre que le show Marvel Studios va vraisemblablement reprendre son tournage à zéro.

La grève des scénaristes et des acteurs

C’est une des prochaines séries Marvel très attendue par les fans. Daredevil : Born Again va être à la fois une suite et un reboot de l’excellente série Marvel’s Daredevil, diffusée pendant trois saisons sur Netflix. Marvel Studios, désireux de réintégrer l’homme sans peur au Marvel Cinematic Universe (MCU), rappelle Charlie Cox (Daredevil), Jon Bernthal (Le Punisher) et Vincent D’Onofrio (Le Caïd) pour offrir une nouvelle vie au Diable de Hell’s Kitchen. Un retour aux sources bénéfiques pour les fans des séries Marvel/Netflix, puisque Daredevil : Born Again ouvre la porte aux come-backs des autres héros, à savoir Jessica Jones (Krysten Ritter), Iron Fist (Finn Jones) et Luke Cage (Mike Colter).

Daredevil ©Netflix

Le tournage de Daredevil : Born Again avait débuté il y a quelques mois avant que la grève des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices à Hollywood, ne vienne interrompre la production. Depuis, le show est à l’arrêt. Cependant, la production a réussi à mettre en boîte presque la moitié des 18 épisodes commandés par Marvel Studios. Les dirigeants du studio, dont Kevin Feige, ont jeté un œil au résultat. Et visiblement, c’est une énorme déception pour eux puisqu’ils ont pris la décision de tout reprendre à zéro.

Tournage annulé pour Daredevil

D’après les pontes de Marvel Studios, Daredevil : Born Again ne fonctionne pas. Il faut dire que fin septembre, Marvel s’est discrètement débarrassé des scénaristes en chef du show : Chris Ord et Matt Corman. D’après The Hollywood Reporter, le studio a également remercié certains des réalisateurs attachés à la série. L’entreprise serait donc actuellement à la recherche de nouveaux scénaristes et réalisateurs pour relancer le projet. Reste à savoir pour quelle raison Kevin Feige a trouvé le résultat décevant.

Ceci s’explique peut-être par l’ambiance morose qui entoure actuellement les séries Marvel. En effet, depuis quelques temps maintenant, le public semble se désintéresser du MCU, et encore davantage des séries Disney+. Miss Marvel et Secret Invasion enregistrent des scores d'audience bien en dessous des attentes. Et She-Hulk : Avocate a rencontré des critiques catastrophiques. Kevin Feige a annoncé il y a quelques semaines qu’il songeait à changer de stratégie. Réduire la quantité pour apporter de la qualité. Daredevil : Born Again semble être victime de cette nouvelle approche.

Dardevil dans She-Hulk ©Marvel

La série est attendue au tournant. Déjà parce qu’elle reprend les bases d’une série à succès : Marvel’s Daredevil. Ensuite, parce que 18 épisodes, c’est un format ambitieux et différent des autres séries Marvel qui se cantonnent à 6 ou 8 épisodes. D’après The Hollywood Reporter, Marvel Studios cherche à changer l’intention même du show. Chris Ord et Matt Corman auraient proposé une série judiciaire dans laquelle Daredevil n’arrivait qu’au 4ème épisode.

Kevin Feige a donc préféré reprendre les choses à zéro. Le format devrait alors potentiellement changer. Ainsi que la ligne directive du show, et sa date de diffusion évidemment.

Des problèmes créatifs chez Marvel

Daredevil : Born Again n’est pas la première série à subir de gros changements de ce type. Toujours d’après The Hollywood Reporter ceux qui travaillent chez Marvel Studios dans la branche télévision se plaignent d’un manque de vision centrale. Des divergences qui entraînent des tensions professionnelles et le départ de certains créatifs. Par exemple, Jeremy Slater, le créateur de Moon Knight, a démissionné lorsque le réalisateur Mohamed Diab est arrivé. Jessica Gao qui a développé She-Hulk : Avocate a ensuite été remerciée par Marvel, avant d’être rappelée pour superviser la post-production. Kyle Bradstreet a été licencié après avoir écrit les épisodes de Secret Invasion, Marvel préférant prendre une autre direction. Une source de The Hollywood Reporter explique que :

L'attitude consistant à « régler le problème après coup » donne parfois l'impression qu'un réalisateur n'a pas d'importance.

Depuis peu, Kevin Feige tente de faire le ménage et de redresser la barre de son navire à la dérive. Marvel chercherait à apporter des modifications profondes sur leur manière de gérer les séries. La firme pense à engager des showrunners, et des directeurs de télévision à plein temps. De même, la boîte va dorénavant réorganiser son processus de développement. Les showrunners écriront des pilotes et montreront des bibles. L’époque où Marvel tournait une série entière, de She-Hulk à Secret Invasion, puis examinait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, est révolue.