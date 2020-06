Daria : des nouvelles du spin-off centré sur Jodie

"Jodie", le spin-off de la série "Daria", diffusée de 1997 à 2000 sur MTV, vient de trouver un point de chute. La chaîne Comedy Central vient d’en acquérir les droits, et passera donc le nouveau cartoon centré sur le personnage de Jodie. On ne sait pas encore quand les premiers épisodes sortiront.

De quoi parle la série Daria ?

Créée par Susie Lewis Lynn et Glenn Eichler, Daria est un spin-off issu de la série Beavie & Butt-head, diffusée sur la même chaîne (MTV) de 1993 à 2011. Daria est centrée sur une adolescente intelligente et sarcastique qui a du mal à s’adapter au monde banal autour d’elle. Elle doit notamment faire face à ses parents, qui ne comprennent pas son cynisme, et aux professeurs et aux élèves de son lycée de Lawndale. Parmi ses élèves, sa propre sœur, Quinn, populaire, égoïste et superficielle, représente tout ce que Daria déteste. Accompagnée de son amie artiste Jane, la jeune fille commente avec ironie la société occidentale et les problèmes qu’elle engendre. C’est Tracy Grandstaff qui prêtait sa voix au personnage principal de la série tandis que Wendy Hoopes jouait à la fois Quinn et Jane.

Quelle sera l’intrigue de Jodie, le spin-off de Daria ?

Le spin-off de Daria sera centré sur l’une des camarades de classe de Daria dans la série MTV, Jodie Landon. Il débutera « après que Jodie a obtenu son diplôme universitaire, et entre dans un monde compliqué », selon la description officielle. Alors que Jessica Cydnee Jackson prêtait sa voix au personnage dans la série originale, c’est Tracee Ellis Ross qui prendra le relais pour le spin-off. L’actrice, révélée par son rôle dans Girlfriends, sera aussi productrice exécutive du projet. Jodie sera développée par Grace Nkenge Edwards, qui a contribué à écrire les séries Insecure ou Unbreakable Kimmy Schmidt.

MTV donne des infos sur le spin-off de Daria "Jodie"

MTV Studios a donné des informations sur Jodie dans un communiqué relayé par TVLine :

Ce que Daria a fait pour montrer à quel point le lycée était inepte pour la génération X, Jodie le fera pour explorer les épreuves d’un premier job pour une nouvelle génération. La série satirisera la culture de l’environnement de travail, les difficultés de la génération Z, l’artifice des réseaux sociaux et plus encore. Avec les thèmes de pouvoir pour les différents genres et les différentes races, l’exploration des privilèges, et un sens de l’humour mordant, Jodie mettra en lumière les problèmes personnels et professionnels auxquels font face les jeunes femmes noires aujourd’hui.

On devrait donc retrouver le même type d’humour, basé sur le sarcasme et l’ironie, qui était au centre de la série dont elle est issue dans Jodie. Elle devrait rester fidèle à Daria et Beavie & Butt-head, et apporter un regard très critique sur les sujets qu’elle traitera. La série sera diffusée sur la chaîne Comedy Central.