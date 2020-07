Dark : les créateurs travaillent sur une nouvelle série d’horreur pour Netflix - CinéSéries

Malgré le succès de "Dark", la série n’a eu droit qu’à trois saisons, dont la dernière a été mise en ligne par Netflix le 29 juin dernier. Mais les fans pourront bientôt découvrir une nouvelle série développée par les mêmes créateurs, "1899", qui sera encore disponible sur la plateforme de streaming. On ne sait pas, pour l’instant, quand la première saison sortira.

De quoi parle Dark ?

Dark est une série d’horreur allemande de trois saisons, disponible depuis 2017 sur Netflix. L’intrigue se déroule dans la ville de Winden de nos jours, mais fait le lien avec plusieurs époques passées. On y suit le policier Ulrich Nielsen, qui recherche désespérément son fils de 12 ans disparu, Mikkel. Trente-trois ans plus tôt, c’est son petit frère, Mads, qui avait disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. La disparition de Mikkel va avoir des répercussions sur quatre familles, qui vont se lancer dans une quête pour trouver des réponses aux mystères qui entourent la ville et la région. Les investigations menées vont bientôt mettre en lumière le lien entre des événements qui se sont déroulés à trois époques différentes, chacune séparée de trente-trois ans, en 1953, 1986 et 2019. Dark est portée par Oliver Masucci, Louis Hofmann, Maja Schöne, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Paul Lux, Stephan Kampwirth, Karoline Eichhorn ou encore Carlotta Von Falkenhayn.

Les créateurs de Dark vont se plonger dans une série d’horreur

Alors que Dark est actuellement l’une des séries Netflix dont on parle le plus, la plateforme de streaming vient d’annoncer sur son compte Twitter que ses créateurs travaillent déjà sur leur prochain projet. Jantje Friese et Baran bo Odar développent ainsi ce qui sera une série d’horreur intitulée 1899, qui sera de nouveau produite par le géant du streaming. Si on ne sait pour le moment pas grand-chose sur l’intrigue de cette nouvelle série, Netflix a quand même lâché quelques infos sur le sujet. Selon le communiqué mis en ligne, il s’agira donc d’une série d’horreur, qui « suivra un groupe de personnes migrant vers New York sur un bateau… ». Netflix n’a pour l’instant pas précisé quand on pourrait la découvrir, se contentant de dire qu’elle arriverait « prochainement ». On ne sait pas non plus combien de saisons sont pour le moment prévues pour la nouvelle série. Quoi qu’il en soit, étant donné le carton de Dark depuis sa sortie, 1899 devrait être très attendue par les fans. On verra si les créateurs parviennent à convaincre autant, en sachant qu’ils s’aventureront dans un genre différent, ce qui peut paraître risqué.