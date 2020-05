Dark saison 3 : Netflix balance la date de diffusion et elle est très symbolique

Netflix vient (enfin) d'annoncer la date de diffusion de la troisième saison de l'excellente série allemande "Dark". La boucle s'apprête à être bouclée et la date de sortie de cette troisième salve d'épisodes est tout sauf innocente.

Dark s'inscrit comme une véritable pépite de Netflix. Ce programme venu d’Allemagne a su conquérir le public grâce à une mise en scène virtuose et une histoire addictive d'une rare intelligence. La complexité scénaristique de la série la précède, plongeant les spectateurs dans une succession d'énigmes temporelles enivrantes. Avec cette nouvelle salve d'épisodes, la boucle sera finalement bouclée. Oui, le troisième cycle est lancé, et vous savez ce que cela signifie. L'apocalypse est proche.

Pour rappel, à la fin de la saison 2 de Dark, Jonas (Louis Hofmann) réalisait que le mystérieux Adam était en fait une version de lui-même. Ce dernier désire en effet bâtir un nouveau monde. Mais pour cela, il est déterminé à détruire l'ancien. Jonas décidait alors de contrecarrer ce plan. Pour y arriver, le jeune homme pourra compter sur le soutien d'une Martha bien différente de celle qu'il a connue, tout droit arrivée d'un univers parallèle à l'aide de sa propre machine.

Dernier voyage

Sur son compte Twitter, Netflix a donc dévoilé cette fameuse date tant attendue, accompagnée d'un court trailer des plus prometteurs. Le troisième volet du programme sera ainsi mis en ligne à partir du 27 juin. Tout était écrit, preuve à l'appui ci-dessous.

Le trailer l'annonce bel et bien, "le dernier cycle commence". On espère donc que la conclusion de la série répondra aux très nombreuses questions que l'on se pose. Et les scénaristes de Dark semblent bien conscients des attentes des spectateurs, puisque les extraits s'ouvrent sur cette affirmation salvatrice : "Vous devez avoir de nombreuses questions. Commençons".

L'attente risque de se faire fébrile en attendant le dernier opus du show germanique le plus en vogue du moment. La série portée par Mark Waschke, Lisa Vacari ou encore Oliver Masucci doit avoir à cœur de finir sur une belle note, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On a plus que hâte de retrouver les héros du programme pour ce dernier périple. Evidemment, il sera plus que conseillé de se plonger dans un récap des épisodes précédents avant le début de cette saison 3.