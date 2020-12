Darren Aronofsky emmène Will Smith dans des endroits extrêmes pour Disney+

Will Smith et Darren Aronofsky vont collaborer sur une nouvelle émission, "Welcome to Earth" (titre provisoire), destinée à une diffusion sur Disney+.

Darren Aronofsky/Will Smith : des trajectoires différentes

Si les deux artistes se sont faits une belle place à Hollywood, on ne peut pas vraiment dire que les deux hommes jouent vraiment sur le même terrain. D'un côté, nous avons Darren Aronofsky, un réalisateur exigeant aux projets déroutants. Il se fait connaître en 1999 avec Pi, un film mettant en scène un génie des mathématiques persuadé qu'il va trouver la formule capable d'élucider tous les mystères du monde. Derrière, il met une grande claque de malaise à ce même monde avec Requiem for a Dream, film virtuose et insoutenable sur la dépendance quelle qu'en soit l'origine.

Jennifer Connelly dans Requiem for a Dream ©Artisan Entertainment

En suivant, il se perd dans l’esthétisme avec le miraculeux bien qu'incompréhensible The Fountain, avant de se calmer un peu avec The Wrestler et Noé. Entre les deux, il offre un écrin parfait à Natalie Portman qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Black Swan. Depuis, le réalisateur a replongé dans l'étrange avec Mother!. Aronofsky, le grand public, on dirait presque qu'il en a peur.

Ce qui n'est pas le cas de Will Smith ! L'acteur est un entertainer comme seule l'Amérique sait nous en offrir. Après des débuts prometteurs dans la chanson, il explose en tant que comédien dans sa première série, la très culte Le Prince de Bel-Air. Derrière, il s'attaque au box-office mondial et le fracasse avec des blockbusters comme Independence Day, Bad Boys, Men in Black ou Hitch, expert en séduction.

Independence Day ©20th Century Fox

L'acteur sait néanmoins parfois s'écarter un peu du genre pour nous offrir des performances plus nuancées dans des films dramatiques comme Ali, À la recherche du bonheur, Sept vies ou Seul contre tous.

Si la différence est forte entre leurs univers, les deux hommes vont bientôt se retrouver sur un thème qui les rapproche : les mystères de la Terre.

Attention danger

Et ce ne sera pas la première fois qu'ils se retrouveront, puisqu'ils ont déjà collaboré sur un programme commun. Will Smith était en effet le présentateur d'une série documentaire intitulée One Strange Rock que Darren Aronofsky a produit pour la chaîne Nat Geo (=National Geographic). En 11 épisodes de 45 minutes, on y apprenait tous les secrets de la Terre avec l'intervention d’astronautes qui venaient sur le plateau en expliquer les mystères. Longtemps inédite en France, vous pouvez maintenant la découvrir en streaming et en intégralité sur Disney+.

Will Smith dans One Strange Rock ©Nat Geo

Puisque l'on parle du service de streaming de la marque aux grandes oreilles, ce sera également la destination de leur nouveau projet en commun sous le nom provisoire de Welcome to Earth. Sa production a été annoncée jeudi lors de la conférence du Disney Investor Day. Si le projet n'a peut-être pas autant attiré l'attention que les annonces faites du côté des branches Marvel ou Star Wars, force est de constater qu'il a quand même un fort potentiel d'intérêt pour les grands comme pour les petits.

On va en effet y suivre Will Smith qui va parcourir le monde et s'aventurer sur les flancs de volcans toujours en activité jusqu'au fond des océans les plus profonds. La curiosité et l'émerveillement de l'acteur y seront contagieux, alors qu'il sera guidé dans son périple par de vrais explorateurs, voyageant avec eux aux quatre coins du monde pour se rapprocher des spectacles les plus étranges, les plus insolites, les plus dangereux et les plus excitants de la planète. Il y apprendra combien les plus petits détails ont d'énormes conséquences sur notre écosystème. Le tout sera donc produit et supervisé par Darren Aronofsky.

Pas de bande-annonce à montrer pour l'instant, mais l'espoir de découvrir le programme probablement l'année prochaine sur Disney+.