Daryl Dixon : premier trailer pour le spin-off de The Walking Dead en France

Alors que "The Walking Dead : Dead City" vient de débuter sa diffusion sur AMC, "The Walking Dead : Daryl Dixon" dévoile son premier aperçu à travers une vidéo de plus de 2 minutes. L’occasion de retrouver le talentueux Norman Reedus.

The Walking Dead : l’univers continue de s’étendre

A l’origine, The Walking Dead est une série de comics de 33 tomes créée par Robert Kirkman entre 2003 et 2020. En 2010, le cinéaste Frank Darabont est chargé par AMC d’adapter cette œuvre culte en série télévisée. Née alors The Walking Dead, notamment emmenée par Andrew Lincoln, Norman Reedus ou encore Jon Bernthal. Le show a duré pendant 11 saisons et s’est conclu l’année dernière.

Depuis, de nombreux spin-off ont vu le jour. L’univers de Robert Kirkman a continué à être développé à travers des séries comme Fear the Walking Dead (2015), The Walking Dead : World Beyond (2020) ou encore Tales of the Walking Dead (2022). The Walking Dead : Dead City, emmenée par Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan, vient de débuter sa diffusion sur AMC. On attend également prochainement Rick and Michonne qui, comme son nom l’indique, se concentrera sur la relation entre les personnages d’Andrew Lincoln et Danai Gurira.

Un des autres projets très attendus autour de l’univers de Robert Kirkman est The Walking Dead : Daryl Dixon. Une série spin-off qui se concentre sur le personnage incarné par Norman Reedus. Pour rappel, Daryl Dixon est présent dès la série originale et rejoint rapidement le camp de Rick. Au cours du temps, il devient l’un de ses fidèles bras droits.

Daryl Dixon est de retour

Daryl est l’un des personnages le plus apprécié des fans. Pourtant, ce héros n’existe pas dans les comics de Robert Kirkman et a été inventé pour les besoins de la série. Un ajout de marque puisqu’il est devenu l’un des personnages iconiques de The Walking Dead.

C’est donc en toute logique qu'AMC lui offre sa propre série spin-off. Créée par David Zabel, cette série va emmener notre héros sur le territoire français. La chaîne américaine vient de dévoiler le premier extrait de The Walking Dead : Daryl Dixon (vidéo en une d'article). Deux minutes d’images inédites qui mettent en scène le personnage à travers des décors désolés et abandonnés. Durant le tournage de la série, Norman Reedus a notamment été aperçu à La Défense, ou flottant sur un radeau de fortune du côté des côtes françaises. Dans cette première vidéo, le protagoniste semble déambuler dans le sud de la France. On voit notamment notre archer dans les rues vides de Marseille.

Norman Reedus - The Walking Dead Daryl Dixon ©AMC

On ne sait pas encore ce que Daryl Dixon fait sur le sol français, mais dans l'extrait, le personnage se saisit d’un talkie-walkie et explique : "Mon nom est Daryl Dixon. Je viens d’un endroit appelé le Commonwealth. C’est en Amérique. Je suis venu ici pour chercher quelque chose, et tout ce que j’ai trouvé, ce sont des ennuis. Si je ne reviens pas, dites-leur que j’ai essayé. Bon sang, je continue d’essayer".

Reste à savoir ce que cherche notre mercenaire dans notre bonne vieille contrée française. En tout cas, les habitants de la région PACA vont être satisfaits de reconnaître certains paysages comme le pont du Gard. The Walking Dead : Daryl Dixon est attendu courant de l’automne prochain et devrait donc ravir les spectateurs français.