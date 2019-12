Daybreak : la série post-apocalyptique de Netflix annulée

Vous avez aimé ? Partagez :

La sympathique série « Daybreak » n’ira pas plus loin. Netflix vient de l’annuler alors qu’elle ne détenait qu’une seule saison, sortie cette année. Une annonce de la sorte fera toujours des déçus et c’est l’une des règles impitoyables du monde du petit écran.

Sur le papier, la recette de Daybreak avait tout pour toucher dans le mile l’audience qu’elle visait, à savoir les adolescents. Dans une veine très cool, à la Stranger Things, cette création pour la plateforme Netflix faisait se mélanger un monde post-apocalyptique à la Mad Max avec des zombies. Ses familiarités avec les œuvres de George Miller sautaient un peu trop aux yeux (une dominance de couleurs chaudes à la Fury Road et les costumes des gangs) mais Daybreak avait une bonne énergie qui n’était pas déplaisante, pour peu qu’on accepte ses limites (violent sans trop l’être, un peu sanglant mais guère de trop et pas aussi drôle qu’il le souhaitait).

Pour être plus précis, Daybreak suivait Josh, un lycéen à la recherche de sa petite amie, Sam, après que le monde ait basculé dans le chaos suite à une catastrophe. Les adultes ne sont plus là et leurs gamins se sont répartis dans des clans différents pour survivre. En plus de s’affronter entre eux, ils doivent composer avec des zombies.

Pas de saison 2 pour Daybreak

Nous ne savions pas ce que Netflix allait décider pour une éventuelle seconde saison. Le public ciblé semblait au rendez-vous lors de la diffusion mais on ne peut pas dire que Daybreak avait été un phénomène. La plateforme américaine a donc pris la décision de l’annuler. Le co-créateur du show, Aron Eli Coleite, vient de l’expliquer dans une lettre adressée aux fans sur Twitter :

L’actualité des séries allant très vite, on ne regrettera pas très longtemps cette annulation. Contrairement à The OA, aussi sur Netflix, elle fera sans doute moins parler parce que nous n’étions pas devant une proposition aussi radicale et courageuse. Daybreak était davantage un programme qu’on se mettait sans prise de tête pour combler un moment à ne rien faire. Il y a largement mieux à trouver sur la plateforme américaine et, plus généralement, dans le monde des productions sérielles. Au cas où vous auriez envie de voir ce que vous avez louper, la saison 1 de Daybreak reste à votre disposition.