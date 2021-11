Décès de Dean Stockwell : Scott Bakula rend un hommage émouvant à son partenaire de "Code Quantum"

Le décès de Dean Stockwell, survenu le 7 novembre 2021, a ému Hollywood et plusieurs générations de fans. Son partenaire dans Code "Quantum", Scott Bakula, lui a rendu un hommage vibrant dans une longue lettre communiquée aux médias.

Un duo de télévision iconique

Il n'a pas fait parmi des premiers à partager sa peine et ses pensées. Peut-être l'émotion était-elle trop forte pour mettre des mots dessus, et que la justesse demande toujours un peu de temps. Entre 1989 et 1993, Scott Bakula et Dean Stockwell ont en effet formé un duo inoubliable dans la série Code Quantum, incarnant Sam Beckett et Albert "Al" Calavicci. Une série d'aventures basée sur le voyage dans le temps, avec des intrigues où se mêlaient action, humour, enquêtes et rencontres. Chacun, ils obtiennent un Golden Globe pour leur performance respective. En 1990 pour Dean Stockwell, celui du meilleur acteur dans un second rôle, et en 1992 pour Scott Bakula, qui lui est récompensé du Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Évidemment, une telle collaboration crée des liens forts. Scott Bakula a ainsi rendu hommage à son partenaire, décédé le 7 novembre 2021.

Code Quantum ©NBC

Des mots émouvants pour son ami Dean Stockwell

Plutôt que de s'exprimer sur les réseaux sociaux où le format est court et les réactions souvent sanguines, l'acteur de 67 ans a choisi de s'exprimer via un communiqué transmis à Deadline. Il s'y remémore leur rencontre et les années Code Quantum qui ont suivi, livrant un portrait touchant de Dean Stockwell.

J'ai rencontré Dean lors de son audition pour Code Quantum en 1988. Il avait accepté de "lire" pour la chaîne, moi j'étais déjà casté. On s'est tout de suite bien entendus et ma carrière et ma vie ont changé ce jour-là, dans le bureau de Brandon Tartikoff. A-t-on mesuré combien on était chanceux de l'avoir ? Quelques mois plus tard, il serait nommé à un Oscar pour son rôle dans Veuve mais pas trop, mais il était "coincé" avec nous. Sérendipité ? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais essayé de partir et ne s'est jamais plaint, il aimait le rôle et la série, et le reste appartenait à l'histoire.

Il est devenu un ami cher et un mentor, et nous sommes devenus très proches durant ces cinq très intenses années. Dean était tellement un homme passionné... Passionné par la vie, son travail, son art (il était un artiste incroyable !), sa famille, des causes qui lui tenaient à coeur, passionné par les gens, la musique, la planète, les cigares, le golf, et ainsi de suite ! Ayant été un enfant-star célèbre, il était attentionné avec chaque jeune acteur ou actrice qui arrivait sur le plateau. Il était très protecteur de leurs droits et de leur sécurité et s'assurait toujours avec eux qu'ils allaient bien. Son grand coeur envers les enfants fut une leçon pour nous tous et une invocation à être de meilleurs protecteurs nous-mêmes.

Si sa carrière a connu des hauts et des bas pendant sa carrière longue de plus de 70 ans, il est toujours resté reconnaissant et ravi de pouvoir continuer à travailler. La seule fois où il s'est plaint est quand nous l'avons appelé en plein parcours de golf pour lui dire que nous l'attendions pour le travail ! Il avait l'habitude de s'annoncer sur le plateau (si on n'avait pas déjà senti la bouffée de cigare qui l'accompagnait toujours) avec un sonore "Le fun commence maintenant !". Jamais mots plus vrais n'ont été prononcés.

Je l'aimais sincèrement et ce fut un honneur de le connaître. Il a fait de moi un meilleur être humain...