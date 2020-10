Découvrez le top 10 des séries préférées des français

L'importance des séries n'a cessé de grandir ces dernières années, avec des tubes qui peuvent concurrencer ce qu'on trouve dans les salles de cinéma. Un sondage vient de déterminer quelles sont les séries préférées des français sur les trois dernières décennies.

Plus personne ne résiste aux séries

L'explosion des plateformes de SVOD a rendu le format sériel encore plus populaire que par le passé. L'offre toujours plus croissante pousse les acteurs du milieu à se trouver des programmes qui vont faire le buzz. Ça en devient même difficile à suivre, tant les nouveautés pleuvent de mois en mois. Avec l'influence des réseaux sociaux, il est assez simple de voir quels sont les cartons du moment. Presque plus besoin d'attendre les audiences officielles, il suffit simplement de voir le nombre de réactions et de commentaires pour se faire une idée.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes gâtés en séries depuis des années. Que ce soit avec des gros blockbusters télévisuels ou des propositions plus auteurisantes. La diversité est telle, qu'il y en a pour tous les goûts et personne ne peut véritablement rester sur le carreau.

Le magazine spécialisé dans le petit écran, Télécâble Sat Hebdo, vient de publier dans son numéro du 19 octobre les résultats d'un sondage réalisé dans le but de découvrir quelles étaient les séries préférées des français sur les 30 dernières années. Avant de passer au classement, précision que le panel interrogé par Ipsos est constitué d'un tout petit plus de 1000 personnes. Ce qui n'est pas énorme mais il permet, grâce à des profils variés, d'avoir une idée des séries qui ont le plus marché.

HBO monte sur la première marche du podium

Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le grand gagnant de ce classement. Sans énorme surprise, c'est Game of Thrones qui sort vainqueur avec 15.1% des votes. Le show d'HBO avait le profil pour se retrouver en tête tant son engouement médiatique a été énorme. La déception engendrée par la dernière saison ne lui a pas porté préjudice et les téléspectateurs français ne lui en ont pas tenu rigueur.

En seconde position, on retrouve La Casa de Papel (13.3%). La série espagnole n'était, à son lancement, pas partie pour remporter autant l'adhésion du public. Pas grand monde n'en parlait à son arrivée sur Netflix puis la machine s'est mise en marche et c'est maintenant l'un des titres qui comptent le plus sur la plateforme de streaming. C'est la seule fois que l'on retrouve Netflix dans le top 10, ce qui peut surprendre quand on connaît sa réputation. Par exemple, Stranger Things ne figure pas dans les 45 titres qui ont plus de 0.1% des suffrages.

Revenons au podium, avec la troisième place détenue par Un gars, une fille (12.6%). La comédie qui a fait exploser Jean Dujardin et Alexandra Lamy a compté dans l'histoire des séries françaises et garde encore une vraie place dans le coeur des téléspectateurs. Quant au reste du top 10, il est composé dans l'ordre de Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Kaamelott, Friends, Dr House, Capitaine Marleau et X-Files. Les années 2010 ne sont pas celles qui dominent alors que la décennie est celle durant laquelle le format des séries est devenu un phénomène de société.

Tout classement étant sujet à des contestations, celui-là n'échappe pas à la règle. On se demande fortement où sont des grands moments de télé comme Le Bureau des légendes, Breaking Bad, Lost, Peaky Blinders, Chernobyl, Twin Peaks ou même Les Soprano. Ils arrivent respectivement à la 18ème, 26ème, 27ème, 32ème, 33ème, 38ème et 40ème place. Le sondage va un peu plus loin en donnant les séries préférées des hommes, des femmes, des moins de 30 ans ou encore des plus de 60 ans.