Découvrez le Top des meilleures séries de juin 2022

En juin, on retrouvera les androïdes de "Westworld", une nouvelle super-héroïne Marvel et les sales gueules de "The Boys". Découvrez nos conseils de séries à voir sur les chaînes et plateformes de streaming Netflix, OCS, Canal+, Disney+ et Amazon Prime Video.

Super Pumped - le 2 juin sur Canal+

L'histoire de Super Pumped :

Chaque saison de cette série d'anthologies explore une histoire qui a profondément secoué le monde des affaires et changé la culture. La première saison raconte l'histoire d'Uber, l'une des licornes les plus réussies et les plus destructrices de la Silicon Valley.

La série avec Joseph Gordon-Levitt en PDG d'Uber.

La bande-annonce :

The Boys saison 3 - le 3 juin sur Amazon Prime Video

L'histoire de The Boys :

Lorsque les super-héros abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour faire le bien, les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur The Seven et Vought, le conglomérat qui couvre leurs sales secrets.

The Boys revient pour une troisième saison toujours aussi folle, violente et sanglante avec Homelander de plus en plus dangereux.

La bande-annonce :

Irma Vep - le 6 juin sur OCS

L'histoire de d'Irma Vep :

Mira est une star de cinéma désabusée à la fois par sa carrière et sa rupture récente. Elle arrive en France pour incarner Irma Vep dans un remake du classique français du film muet, « Les Vampires ». Au fur et à mesure du tournage, Mira réalise que les frontières entre elle-même et le personnage qu’elle joue commencent à s’estomper et à fusionner. Irma VEP explore les limites ténues entre la fiction et la réalité, l’artifice et l’authenticité, mais aussi l’art et la vie.

La série d'Olivier Assayas avec Alicia Vikander, Jeanne Balibar et Vincent Macaigne.

Alicia Vikander - Irma Vep ©OCS

Miss Marvel - le 8 juin sur Disney+

L'histoire de Miss Marvel :

Kamala Khan, aka Miss Marvel, est une adolescente américaine de confession musulmane vivant à Jersey City. Grande amatrice de jeux vidéo et insatiable rédactrice de fan-fiction, elle adore les super-héros, qui enflamment son imagination (surtout Captain Marvel). Mais elle peine à trouver sa place à la maison comme au lycée, jusqu’à ce qu’elle se découvre des superpouvoirs, semblables à ceux de ses héros. Elle se dit alors, peut-être de manière un peu prématurée, que tout va s’arranger.

Une nouvelle série Marvel de Disney+ pour introduire la super-héroïne.

La bande-annonce :

L'Été où je suis devenue jolie - le 17 juin sur Amazon Prime Video

L'histoire de L'Été où je suis devenue jolie :

Isabel "Belly" Conklin passe ses étés à Cousin's Beach avec sa mère et son frère aîné, ainsi que le meilleur ami de sa mère et ses fils. Au cours d'un été bien précis, elle va connaître son premier amour mais aussi sa première peine de cœur.

Un teen drama dans la lignée d'À tous les garçons que j'ai aimés ?

La bande-annonce :

Umbrella Academy saison 3 - le 22 juin sur Netflix

L'histoire d'Umbrella Academy :

À la mort de leur père, des frères et sœurs aux pouvoirs extraordinaires découvrent des secrets de famille traumatisants et une menace terrible qui plane sur l'humanité.

Envie d'une série de super-héros pas comme les autres ?

La bande-annonce :

L'Amie prodigieuse saison 3 - le 23 juin sur Canal+

Elena a publié son premier livre et est toujours fiancée à Pietro, un bon parti d'une famille puissante, intellectuelle et de gauche, malgré le fait que la rencontre avec Nino Sarratore ait éveillé en elle le désir. Elle retourne à Naples où elle lit les premières critiques peu enthousiastes du livre, qui la jugent trop poussée et libertine.

Après deux saisons passionnantes, la suite de l'adaptation des romans d'Elena Ferrante.

La bande-annonce :

Westworld saison 4 - le 26 juin sur OCS

Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores s'est attaquée au monde réel des humains avec l'aide de Caleb. Maeve a tenté de l'arrêter, tout comme Bernard. Le monde ne sera plus comme avant désormais.

Le retour tant attendu de Westworld, plus de deux ans après la saison 3 !

La bande-annonce :